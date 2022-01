Luz Valdivieso confirma quiebre con Marcial Tagle: “Estoy tranquila”

El pasado miércoles, Luz Valdivieso confirmó su quiebre con Marcial Tagle. La pareja de actores le puso fin a su matrimonio de casi 17 años y más de dos décadas de relación.

La información fue revelada por Glamorama, tras contactarse con la destacada actriz. “Estoy tranquila. Con Marcial tenemos una buena relación enfocada fundamentalmente en el cariño y el cuidado de nuestros hijos”, señaló brevemente.

Según consigna el citado medio, el quiebre se habría producido en buenos términos ya que la conversación se venía gestando desde mediados del año pasado. Al parecer, Luz Valdivieso habría iniciado un proceso de introspección que finalmente derivó en su separación de Marcial Tagle.

Marcial Tagle reveló su historia de amor con Luz Valdivieso

El sorpresivo anuncio fue realizado solo meses después del afectuoso saludo de cumpleaños que Luz Valdivieso le dedicó a su ahora ex esposo. “¡Feliz cumpleaños amor mío! Eres el hombre más recto, honesto y resiliente que conozco. Y me has dado la mayor felicidad de mi vida… ¡Nuestra familia! Te amo”, escribió en aquella oportunidad, mediante una publicación de redes sociales.

Pocos días después, Marcial Tagle apareció en un capítulo de Los 5 Mandamientos, en donde estuvo junto a Carmen Gloria Bresky. En la instancia, el actor entregó detalles sobre su historia de amor con Luz Valdivieso y reveló que la conoció cuando ella estaba haciendo una obra.

“Yo fui a buscar un texto. La vi en un camarín. Yo estaba con una polola en el auto esperándome, entré al teatro, me pasaron el texto que iba a buscar, me presentaron a la Luz y me fui”, partió contando.

El actor reveló que el texto que fue a buscar terminó siendo una obra de teatro, en la que interpretaría un rol. “No pasó nada con la obra, no se hizo. Tuvimos dos, tres lecturas. Ella dice que se enamoró de mi voz. O, al menos, eso era lo que me decía en ese tiempo. Ahora se ha desdicho con los años. Tal cual”, agregó entre risas.

Posteriormente, el actor reveló que la misma compañía lo llamó para participar en otra obra en la que nuevamente coincidió con Luz Valdivieso. “Ahí ya la conocí y no nos demoramos nada. Nos demoramos más en casarnos”, detalló.