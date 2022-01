Latife Soto entrega predicción sobre Maripán y Aylén Milla: “Hay una cosa física súper fuerte”

El pasado lunes, Latife Soto estuvo como invitada en el programa Me Late Prime, en donde no solo se refirió a la predicción que hizo sobre la relación de Coté López y Luis Jiménez, sino que además entregó sus vaticinios sobre otras figuras del espectáculo como Maripán y Aylén Milla, quienes han sido vinculados amorosamente durante las últimas semanas.

Al respecto, la tarotista comentó que “hay un interés... Él es súper asediado por muchas mujeres. Así que no es que... Él es un joven que es muy asediado por mujeres, es atractivo para las mujeres. Sale que esta niña que está aquí como... Él viene saliendo de una relación con alguien y aquí hay una atracción fuerte”.

Sus palabras coincidieron con la situación amorosa actual del futbolista, cuya relación con Constanza Ríos terminó hace algunas semanas. “Yo me enteré de que Constanza si bien estaba mal con este chico Maripán, resulta que ella no había dado por terminada en un cien por ciento esta relación y ella se entera de esta fiesta en el Hotel Mandarín y ahí lo manda a freír”, contó Sergio Rojas en Me Late, indicando que el seleccionado de la Roja conoció a la argentina en aquel evento y desde entonces comenzaron a interactuar vía mensajería.

Latife Soto lanzó predicción sobre Maripán y Aylén Milla La tarotista aseguró que "hay una cosa física súper fuerte" (TV+)

“Yo te diría que esta relación va a durar, va a durar un ratito, no va a ser tan cortita”, agregó, siendo interrumpida por Sergio Rojas, quien quiso saber si se trataba de una relación carnal. “Es súper física, es súper química, como que se fusionan muy fuerte (...) Aquí hay una cosa física súper fuerte”, contestó Latife Soto.

“Si ella tiene paciencia, al ritmo que él tiene y a todas las mujeres que lo asedian... podría ser”, añadió, cerrando su predicción en torno a la posible nueva pareja del espectáculo.