Revelan supuesta reacción del Chino Ríos por nuevo romance de Maripán

En el capítulo del pasado viernes, los panelistas de Me Late se refirieron al supuesto romance entre Guillermo Maripán y Aylén Milla, modelo conocida por su participación en realitys como ¿Volverías con tu ex?.

Durante la conversación, Luis Sandoval explicó que los famosos comenzaron a llamar la atención debido a las publicaciones que han realizado en redes sociales, dando cuenta de que se encontraban en los mismos lugares de Mónaco.

“El mismo hotel, la misma piscina y, claro, tengo entendido que ellos se conocieron en octubre del 2021. Hace poquito. Estaban terminando con Constanza, pero comenzaron a mandarse mensajitos con Aylén y supuestamente él había terminado en buena onda con Constanza Ríos, y se mete Aylén en cierta medida a mandarle mensajes a Maripán en forma privada”, contó.

“Se conocieron en un carrete en un hotel de la capital y comenzó este romance. Hoy día están pasándolo bien”, agregó el periodista. En este contexto, Sergio Rojas reveló la supuesta reacción que habría tenido el padre de Constanza Ríos, Marcelo Ríos, frente al nuevo romance del futbolista.

¿Cómo reaccionó Marcelo Ríos al nuevo romance de Maripán?

Según explicó Sergio Rojas en el programa de TV+, el ex tenista no estaría muy contento con el nuevo romance de Guillermo Maripán. “Yo me enteré de que Constanza si bien estaba mal con este chico Maripán, resulta que ella no había dado por terminada en un cien por ciento esta relación y ella se entera de esta fiesta en el Hotel Mandarín y ahí lo manda a freír”, reveló.

“Entiendo que Marcelo Ríos está, pero indignado, porque considera que lo que le hizo Maripán fue una mariconada”, agregó el periodista.