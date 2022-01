Aylén Milla se defendió tras mensaje de Gala Caldirola por video con Oriana Marzoli: “No tengo nada en contra tuyo”

Luego que Gala Caldirola respondiera al video de Oriana Marzoli para su programa de Mtmad, Algo Pasa con Oriana, en el que conversó con Aylén Milla, la argentina se defendió a través de redes sociales con un comentario dirigido a la española.

Recordemos que en el nuevo capítulo de su programa, Oriana Marzoli y Aylén Milla se refirieron a su paso por los realitys chilenos y repasaron a figuras como Luis Mateucci y Gala Caldirola. Sobre esta última, recordaron cuando Aylén Milla le pidió disculpas por el trato que le dio durante su paso por uno de los programas.

Oriana Marzoli y Aylén Milla (Mtmad)

Oriana Marzoli leyó el mensaje que la argentina le envió a su excompañera de reality y la réplica de la española, a quien imitó en su manera de hablar. “Que por favor, se rió todo Chile de la imitación. Fue buenísima, espectacular”, señaló sobre su actuar.

El extracto del momento, compartido por la cuenta @realityculiao, parece no haberle caído en gracia a Gala Caldirola, quien les envió un contundente mensaje a las modelos a través de los comentarios. “¡Supérenme mujeres dementes! Pasaron 7 años, fui mamá, construí una carrera estable, conocí personas maravillosas. Viajé, viví en 3 países diferentes... ¿Qué hicieron ustedes aparte de ver el reality repetido mil veces y conspirar en contra de mí?”, escribió.

Aylén Milla se defendió tras los dichos de Gala Caldirola

Luego que la española se manifestara en los comentarios de la publicación, Aylén Milla reaccionó con un mensaje. “Gala, te acabo de mandar un privado y repito lo mismo acá. En el video yo en ningún momento digo ni expreso nada negativo en contra tuyo. Solo cuento como algo positivo que hayamos hecho las paces y enseño los mensajes como un buen mensaje, por parte mía y parte tuya”, dijo.

“No encuentro lo negativo. No tengo nada que superar. Ya está todo hablado. A saber separar las cosas en todo caso, que yo, Aylén, no tengo nada en contra tuyo ni de nadie. Bastante tiempo pasó y no guardo rencor ni nada”, agregó.

Además, compartió a través del formato historias el pantallazo de una conversación que sostuvo con la española, a raíz de la polémica que se generó debido al video de Oriana Marzoli. “Tía, yo no quiero dramas con nadie”, le dijo Aylén Milla. “Ya. ¡Okey! Perdón, pero se malinterpretó todo. Aclarado”, contestó Gala Caldirola.

“Ya vale”, agregó la argentina, quien le pidió permiso para compartir el extracto de su conversación, para dar cuenta de la situación entre ambas.

Aylén Milla respondió a Gala Caldirola (Instagram)