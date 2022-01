Fernanda Ramírez estrenó nuevo look: “Me aburrí de los rulos”

Aunque ya han transcurrido casi tres semanas del 2022, Fernanda Ramírez sabía que aún no era tarde para renovar su look como celebración del nuevo año. La actriz decidió hacerse un corte de cabello y modificar su estilo, publicando los resultados en su cuenta oficial de Instagram.

Desde las historias, la famosa que participó en la teserie de Mega, Demente, dejó claro que deseaba mostrar una nueva imagen a sus más de 530 mil seguidores.

El nuevo look de Fernanda Ramírez

“Me aburrí de los rulos”, escribió la artista para la foto donde también etiquetó a @tratamientos.phillippa, el sitio donde entregó su cabello para obtener un nuevo estilo.

Fernanda Ramírez decidió cortarse el cabello y alisarse la corta melena que le quedó. Recordemos que el look anterior lo llevaba en Demente, pero actualmente está alejada de la televisión.

Así luce Fernanda Ramírez tras cortarse el cabello y alisarlo. Foto: Instagram @lafernaramirez

La propia actriz mencionó hace un tiempo que se dedicaría a su proyecto “La venus de las plantas”, donde vende ejemplares y da tips de jardinerína, reseñó El Sillón VIP de Radioagricultura.

Además de la teleserie de Mega, a Fernanda Ramírez la hemos visto en otras producciones como Vuelve temprano, Pituca sin lucas, Papá a la deriva, Perdona nuestros pecados y Juegos de poder.

Recordemos también que entre 2015 y 2018 estuvo casada por civil con el actor Francisco Dañobeitía, con quien además tuvo un hijo llamado Gael.

Fernanda Ramírez rechaza la idea de “verse mejor” por usar maquillaje

Desde que representó a Vivian en un remake fotográfico de Pretty Woman, hace un par de meses, la popularidad de Fernanda Ramírez en Instagram ha crecido. De hecho, ya suma más de 530 mil seguidores, con quienes le gusta compartir a través de sus historias con dinámicas de preguntas y respuestas.

A finales de agosto de 2021, quiso complacer a sus fans con nuevas interacciones, pero durante la sesión un usuario le hizo una consulta (o sugerencia) que la actriz tomó con una postura muy personal, incluso real para el mundo femenino.

Su aclaratoria de belleza llegó luego que uno de los internautas dejara una pregunta poco habitual: “¿Por qué no te maquillas un poquito? Un abrazo, hermosa y talentosa mujer de luz”. Sin embargo, la artista de teleseries quiso ser lo más honesta posible con su fan.

Para contestar, la actriz posteó una imagen donde luce sin maquillaje y dando un beso a la cámara. “Pienso en los 25 minutos que me demoro en desmaquillarme, en que me salen muchos granitos después y me da paja”, escribió Fernanda Ramírez en el inicio de su respuesta.

Pero acto seguido dejó una opinión muy personal: “Encuentro fatal, además, el acostumbrarme a verme ‘mejor’ con maquillaje”. La actriz de 30 años quiso aclarar que ninguna mujer debe depender del rubor, un compacto o labial para lucir más hermosa, pues la belleza está en la naturalidad.

Su postura tampoco significa un llamado a no maquillarse, sino más bien un mensaje de amor propio, en el que las mujeres se sientan hermosas sin la imperiosa necesidad de aplicarse cosméticos de belleza.