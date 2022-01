“Se pasaron”: La identidad de “Abuelo” causó sorpresa en ‘¿Quién es la Máscara?’

Una nueva emisión de ¿Quién es la Máscara?, la madrugada de este lunes 17 de enero’ estuvo llena de sorpresas con la identidad de “Abuelo”. El personaje fue eliminado y la revelación resultó inédita para todos.

Recordemos que en cada capítulo un nuevo corpóreo es descubierto, luego que el jurado de investigadores decida quién debe decir adiós al programa de Chilevisión.

La identidad de “Abuelo” en ¿Quién es la Máscara?

Tras un intenso duelo con “Conejo”, el jurado conformado por Cristián Riquelme, Cristian Sánchez, Mane Swett y Macarena Pizarro determinaron que “Abuelo” debía ser eliminado, por lo que llegaba el momento de quitarse el disfraz.

No sin antes de que intentaran adivinar de quién se trataba. Cristian Sánchez se atrevió a decir que era Jorge Zabaleta, pero erró en su elección. Por su parte Macarena Pizarro asegurí que se trataba de Luis Jara, pero tampoco acertó.

Quienes sí dieron con el famoso oculto de ¿Quién es la Máscara? fueron Mane Swett y Cristián Riquelme. Luego de dar su opción, “Abuelo” reveló su identidadad y era... ¡Eduardo “Lalo” Ibeas! el vocalista de Chancho en Piedra.

Ambos miembros del jurado sacaron pecho al lograr adivinar quién estaba detrás del personaje, mientras que Macarena Pizarro hizo ‘PLOP’ como Condorito, pues no podía creer que sus compañeros dieran con “Lalo” Ibeas.

“Se pasaron, ¡Qué es esto! Impactante”, reaccionó la comunicadora, quien no creía que se trataba del reconocido artista nacional.

Por su parte, el intérprete ofreció unas palabras y reconoció “al principio” no se sentía como “Abuelo”. “Me costó armar el personaje y después le llegó el viejazo, pero me di cuenta que era difícil esconder mi voz”.

“De hecho intenté harto, eran distintos tipos de abuelo y en todos me daba cuenta que era yo”, agregó el famoso cantante de 44 años.

“Cóndor” reveló su identidad en ‘¿Quién es la Máscara?’ y era un destacado humorista

Tras el descubrimiento de “Pitbull” en ¿Quién es la Máscara?, siendo interpretado icónico animador Leo Caprile, una nueva revelación se produjo el pasado miércoles 12 de enero en el programa de Chilevisión. Se trata de “Cóndor”.

En sus últimas “apuestas”, prestando atención a las pistas disponibles y a la interpretación en el escenario, Cristian Riquelme aseguró que se trataba de Bombo Fica. Sin embargo, erró en su decisión.

Por su parte Cristián Sánchez se decantó por Fernando Solabarrieta, pero tampoco acertó. Quienes sí lograron adivinar fueron Macarena Pizarro y María Elena Swett, que luego de su análisis indicaron que el “Cóndor” era... ¡Mauricio Flores!

Mauricio Flores interpretaba a "Cóndor" en '¿Quién es la Máscara?'. Foto: Captura de video

Efectivamente se trataba del destacado humorista, reconocido por sus recordados personajes como Melame y Tony Esbelt. “Muchísimas gracias por esta experiencia, la verdad ha sido gratificante. Me he acalorado mucho, pero lo he pasado muy bien”, expresó el artista tras quitarse la máscara.

Según consignó Página 7, desde las redes sociales los usuarios tenían claro desde el principio que “Cóndor” era interpretado por Mauricio Flores en ¿Quién es la Máscara? y no pueden creer que los investigadores no acertaran.

“Cómo no se dan cuenta”, “es obvio”, cuando cantó lo supe, se delató al tiro” y “por Dios, el tono de voz es inconfundible”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los televidentes.