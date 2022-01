¡Era conocido animador! Cristián Riquelme fue el único en adivinar identidad de famoso en “¿Quién es la Máscara?”

Un nuevo personaje de ¿Quién es la Máscara? fue eliminado este martes de la competencia. Se trata de ‘Pitbull’, que causó muchas confusiones en el equipo de investigadores. De hecho, solo Cristian Riquelme pudo adivinar de quién se trataba.

Además de ‘Pitbull’, otros graciosos corpóreos se presentaron en el escenario: ‘Abuelo’, ‘Guagua’, ‘Caperuza’, ‘Conejo’, ‘Lechuza’, ‘Cóndor’ y ‘Cleogata’. Tras la votación del público y la decisión del jurado, el primero debió revelar su identidad y decir adiós al programa.

Leo Caprile era ‘Pitbull’ en ¿Quién es la Máscara?

“Estoy cagado de calor”, afirmó entre risas el icónico animador, tras retirarse parte del traje y así revelar que él representaba el personaje del canino.

Asimismo, Leo Caprile felicitó a todo el equipo de producto de ¿Quién es la Máscara? por toda la dedicación y rigurosidad para que su identidad no quedara expuesta antes del momento de la verdad. Incluso mencionó: “Nunca vi a nadie y nadie me vio. Podrían poner un motel acá, porque nadie te ve cuando entras o sales”.

Leo Caprile se la gozó en su papel como "Pitbull". Foto: Captura de pantalla

Recordemos que el jurado del espacio está conformado por Cristián Sánchez, Macarena Pizarro, María Elena Swett y Cristian Riquelme, pero solo este último acertó que se trataba del comunicador.

Víctor Díaz ‘El Zafrada’ fue el primer eliminado de la tercera temporada

Cuando se produjo la primera jornada de eliminación, “Huevo” no contó con el respaldo del jurado, quienes en quel entonces decidieron salvar a “Gata” y “Pitbull”.

Sin embargo, todos los investigadores de ¿Quién es la Máscara?, a excepción de Cristian Sánchez, apostaron que “Huevo” estaba siendo personificado por Victor Díaz ‘El Zafrada’. Y así fue...

Por su parte Cristian Sánchez aseguró que debajo del corpóreo estaba Katherine Salosny.

Las pistas que entregó Víctor Díaz antes de revelar su identidad fue “amor por su tierra”, “pasión por el vino y las fiestas folclóricas”, “los animales del campo” y “el cariño que siempre recibe” de la audiencia.

Finalmente gran parte del jurado descubrió al joven de 20 años, quien agradeció la invitación y apuntó que siempre supo que su identidad se adivinaría con rapidez.

‘El Zafrada’, primer eliminado de esta nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, también bromeó con Cristian Sánchez al no haber podido acertar que se trata de él y le dijo que ocuparía su lugar en el jurado.

Victor Díaz 'El Zafrada' era "Huevo" en ¿Quién es la Máscara? Foto: Captura de pantalla

Qué hará Fernanda Hansen con su premio de la temporada anterior

Fernanda Hansen fue la encargada de darle vida al querido corpóreo de Panda, y se coronó como la ganadora de la segunda entrega del programa. La destacada periodista nacional se mostró profundamente feliz por participar en el estelar de Chilevisión y hasta se sorprendió de haber llegado hasta el final.

La famosa contó que al principio no sabía que al convertirse en ganadora, además del reconocimiento del programa también había ganado $10 millones de pesos. “Soy un poco despistada, entonces me enteré en la final que había este premio, porque para mí, llegar a la final era mi gran triunfo. Esto me pilló de sorpresa y fue muy lindo” sentenció.

Además, agregó que: “Tomé decisiones para el próximo año en términos laborales, que me tenían un poco complicada y agradezco esto que me llegó del cielo. Tengo ganas de emprender en alguna cosilla, pagar deudas… bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer”.

“Aún no lo tengo claro, sé que al universo hay que retribuirle todo lo que te da y son muchas ideas dando vueltas”, cerró.