Hernán Calderón aseguró que “vio la luz al final del túnel” durante hospitalización por Covid-19

Este lunes, Hernán Calderón Salinas conversó con el matinal Tu Día sobre los 73 días que estuvo internado en la Clínica Alemana, debido a complicaciones asociadas al Covid-19.

Recordemos que el abogado se refirió a su paso por la clínica tras ser dado de alta y reveló que perdió 14 kilogramos. “Se nota en la debilidad, perdí mucha masa muscular (...) Se me olvidan algunas cosas, y no me acuerdo de nada de lo que pasó desde que me internaron; si no me las cuentan, ni me entero”, contó a LUN sobre las secuelas que le dejó el virus.

En diálogo con los panelistas del matinal Tu Día, Hernán Calderón Salinas reveló que fue contagiado por su asesora del hogar. “Me avisan de allá que está contagiada y que yo era contacto cercano. Me tomé el PCR y salí positivo. Lamentablemente la semana que había pasado me había afectado muchísimo, pero yo jamás pensé que pudiera ser el Covid-19 porque tenía todas mis vacunas al día”, contó.

“No alcancé a temer por mi vida, porque en el momento crítico, que fueron los primeros 5 o 6 días que estuve entubado, yo no estaba consciente”, precisó. “Me tuvieron en un coma inducido, porque no daba resultado esto de estar boca abajo entubado (…) Es impresionante lo que uno piensa cuando vuelve y supera todo ese nivel de semi-inconsciencia, y te dice el médico ‘la verdad es que tiene un 98% de posibilidades de morirse y un 2% de salvarse, porque usted está con una pulmonía muy fuerte’”, agregó.

Hernán Calderón Salinas: “Viví ese momento en que uno va de tránsito”

El abogado contó que las probabilidades les fueron informadas a sus hijas y su pareja. “Yo creo que fue más traumático para ellas que para mí, porque tuvieron conciencia desde el momento mismo en que empezaron a entubarme, y que daba o no daba resultado. Que fue distinta a la situación mía porque yo supe cuando ya venía de vuelta”, indicó.

“Mis amigos lo echan un poco a la broma y me dicen ‘ah, viste la luz al final del túnel’. Efectivamente viví ese momento en que uno va de tránsito y de repente te dicen ‘no, vuélvete, vuélvete’. Y uno vuelve y aquí estamos, gracias a Dios, bastante bien, bastante recuperado”, contó sobre su experiencia durante la internación.

En esa línea, destacó la atención médica que recibió y la comparó con la situación que hubiera enfrentado de irse a una residencia sanitaria. “Tuve una atención de muy buenos médicos y de todo un equipo de salud, a quienes aprovecho de agradecer”, dijo, asegurando que el trabajo de los médicos influyó en que “haya visto la luz en el túnel y no la haya recorrido hasta el final”.