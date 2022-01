Hernán Calderón destacó apoyo de Kel luego de 73 días internado por Covid-19: “Estuvo ahí desde el día cero”

El pasado martes, Hernán Calderón Salinas fue dado de alta luego de dos meses y medio internado por Covid-19. El abogado se encontraba hospitalizado en la Clínica Alemana, debido a complicaciones asociadas al virus. Durante dicho periodo, su hija Kel Calderón entregó actualizaciones sobre su estado de salud, hasta que el 11 de enero dio cuenta de su regreso a casa.

Consultado por el momento en que comenzaron sus molestias, Hernán Calderón reveló que estas partieron el 18 de octubre. “Mi hija Kel me notó muy mal el 23 de octubre y fuimos a la clínica. Me entubaron de inmediato cuando llegué y desde allí ya no me acuerdo de nada”, señaló en conversación con LUN.

Sobre los tratamientos que recibió, el abogado que estuvo 73 días en la clínica recuerda que le hicieron una traqueotomía para el ventilador mecánico, con el que estuvo cinco días. “También me daban vueltas en la cama. Me tuvieron boca abajo muchos días, después me ponían de espalda y no funcionaba, no respiraba mejor. Mis posibilidades de salir de eso eran de un 98 por ciento (en contra)”, reconoció.

Sin embargo, el dos por ciento restante fueron los resultados positivos que hoy lo tienen de regreso en su hogar. Y es que la recuperación no fue sencilla pues, tal como relató al citado medio, cuando se recuperó del Covid-19 le dio una neumonía y luego una infección a la sangre, debido a un virus intrahospitalario.

“Pensaba ‘hasta aquí no más llegué’. Pero también le daba vueltas a cómo me vino esto tan fuerte, si tenía las tres dosis; la última me la había puesto hace dos meses. También miraba a Kel, siempre ahí conmigo, preocupándose de todo”, contó.

Hernán Calderón y el apoyo de Kel Calderón

Consultado por el rol de su hija en su recuperación, Hernán Calderón destacó que “desde el día cero ella estuvo ahí. Bueno, como siempre lo ha hecho, igual que la Francisca (hija de su primer matrimonio). Me alegraron los días en la clínica, celebramos Navidad y Año Nuevo en la habitación”.

“Ellas fueron mi puntal para recuperarme y hoy, en esta etapa, lo siguen siendo”, remarcó el abogado, quien actualmente se encuentra con tratamiento de kinesioterapia. “Las empecé en la clínica, son tres veces a la semana. También estoy viendo otras terapias, pero eso lo está viendo la Kel”, reveló.

Las secuelas del Covid-19

Luego de dos meses y medio internado por Covid-19, Hernán Calderón es consciente de los cambios que experimentó su cuerpo producto del virus. “La primera vez que me paré de la cama, como no sabía en qué estado estaba mi cuerpo, llegué y me paré como siempre, pero no tenía la fuerza, casi me caigo”, dijo.

“Bajé 14 kilos 400 gramos, y se nota en la debilidad, perdí mucha masa muscular”, agregó el abogado, indicando que a nivel cognitivo se encuentra bien. “Se me olvidan algunas cosas, y no me acuerdo de nada de lo que pasó desde que me internaron; si no me las cuentan, ni me entero”, señaló.