Así luce en la actualidad ‘Marianne Bernier’ de “Amor real”

Toda gran telenovela cuenta con villanos tan memorables como sus protagonistas. Amor real, el exitoso melodrama de época estrenado en 2003, es un ejemplo de esto.

En la ficción de Televisa, Matilde Peñalver y Beristáin y Manuel Fuentes-Guerra tuvieron que enfrentar un conjunto de inescrupulosos antagonistas para poder compartir sus vidas a plenitud.

Entre estos villanos que se ganaron la antipatía de todos con sus maldades contra ellos, una de las más destacadas, sin dudas, es la francesa Marianne Bernier de la Roquette.

Dentro del teledrama, esta elegante, coqueta y liberal joven entra en la vida de los protagonistas usurpando la identidad de Marie de la Roquette, una conocida suya que entra en un convento.

Al comienzo de la producción mexicana, viaja a la ciudad en donde se desarrollan las tramas haciéndose pasar por esta sobrina del acaudalado don Joaquín Fuentes-Guerra.

Sin embargo, al llegar a su destino, descubre que el tío de Marie falleció y dejó sus muchas riquezas a su hijo Manuel. Por fortuna, él le da todo su apoyo y le permite vivir en su hacienda.

Más adelante en las tramas, la ambiciosa e inclemente Marianne se alía con el malvado Yves Santibáñez de la Roquette para robarle la fortuna a su supuesto primo.

Con la ayuda de su amante, el despiadado licenciado Ramón Márquez, los tres logran su cometido y la usurpadora se convierte en la legítima dueña de la herencia de don Joaquín.

No obstante, la dicha les dura poco. Al final, su amado muere; ella es apresada y paga todas las intrigas cometidas de una forma que nunca hubiera imaginado: la pena de muerte.

Detrás de este personaje, estuvo más que impecable la talentosa actriz de origen polaco Maya Mishalska. En aquella época, la estrella ya era una consolidada figura de la actuación en México.

Desde entonces, han pasado 19 años en los que mucho ha cambiado en la vida de esta talentosa artista nacionalizada mexicana.

El cambio de la falsa Marie de la Roquette de Amor real

En la actualidad, Mishalska tiene 47 años, el paso del tiempo la ha beneficiado pues luce mejor que nunca y se encuentra retirada de la actuación.

Tras su destacada interpretación en Amor real, la también violinista y conductora prosiguió construyendo su trayectoria actoral en el cine, el teatro y, principalmente, la televisión.

En la pantalla chica, desde la última vez que encarnó a la emblemática Marianne, la histrionisa ha participado en 11 producciones televisivas, primariamente, teledramas; según Imdb.

Corazón Indomable (2013), Yo no creo en los hombres (2014-2015), A que no me dejas (2015-2016) y Mi adorable maldición (2017) son algunos de los melodramas en los que ha trabajado.

La última actuación de la actriz, consagrada como una de las más destacadas antagonistas de telenovelas, fue en la bioserie Silvia Pinal, frente a ti (2019).

En la gran pantalla, si bien tiene una notable carrera, tras Amor real la nominada al Premio Ariel solo actuó en un proyecto cinematográfico más: Cuatro kilos de recuerdo (2008).

Por otro lado, en el teatro, la reconocida luminaria ha derrochado talento en varias puestas en escenas, como Sueño de una noche con Sabines y Tic Tac Boom.

Asimismo, durante las últimas casi dos décadas, Maya se ha dedicado a sus actividades como ecologista y conservacionista. Así como también a diferentes labores de voluntariado.

Cabe destacar que, aunque no se ha dejado ver en ninguna producción como actriz desde 2019, la famosa se ha mantenido en contacto con el público a través de redes sociales.

En estas plataformas, la artista ha dado cuenta de su vida actual, sus proyectos y su eterna juventud con la publicación de diferentes postales de manera esporádica.