Acusan a Marlene Montaner de revelar por accidente el sexo del hijo de Evaluna

Tras la asombrosa boda que tuvieron Ricky Montaner y Stefi Roitman en días pasados, los Montaner cuentan los días para la llegada del hijo que esperan Evaluna Montaner y Camilo Echeverry.

Toda la familia se encuentra muy emocionada por dar la bienvenida a este nuevo miembro y tanta ha sido la euforia que los abuelitos del pequeño, han revelado “sin querer” algunos detalles hasta ahora muy privados acerca del nacimiento de Índigo.

Hace algunas semanas a Ricardo Montaner se le escapó mencionar la fecha de nacimiento del bebé y, que presuntamente, se espera sea en la primavera de este año.

Por otro lado, es ahora Marlene Rodriguez, quien tiene la atención de todos, debido a que en una entrevista durante el programa ‘Mañanísima’, platicó sobre los planes que tiene con su familia, sus proyectos, pero en lo que hizo énfasis, fue en la línea de ropa que ha lanzado.

La marca se llama Hilo rojo y ofrece ropa para bebés hecha a mano; las prendas están elaboradas con telas orgánicas y son teñidas de forma artesanal, la cual, está inspirada en el embarazo de su hija, Evaluna.

Pero eso no fue lo único que compartió la cónyuge de Montaner, sino que dijo: “como Eva está en estado, pensé ‘¿cómo me gustaría que se vistiera ella?’... ay, se me escapó”, dijo la matriarca de los Montaner, y después buscó la forma de enmendar el error diciendo: “Bueno, puede ser que sea una niña”.

Y, como era de esperarse, las reacciones de los seguidores en redes sociales no se hicieron esperar, ya que comenzaron a circular conclusiones y dedujeron que al decir “ella”, Marlene había rebelado que nacería niña.

Sin embargo, esta especulación llega justo unos días después de que Evaluna publicara unas postales en Instagram, donde aparentemente da a conocer el mes de embarazo en el que se encuentra: 8.