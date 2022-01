“Cóndor” reveló su identidad en ‘¿Quién es la Máscara?’ y era un destacado humorista

Tras el descubrimiento de “Pitbull” en ¿Quién es la Máscara?, siendo interpretado icónico animador Leo Caprile, una nueva revelación se produjo este miércoles 12 de enero en el programa de Chilevisión. Se trata de “Cóndor”.

El famoso detrás del disfraz de la simbólica ave debió abandonar el show, no sin antes de quitarse el corpóreo y verificar si el jurado de investigadores logró identificar de quién se trataba.

¿Quién es la Máscara? ofreció la identidad de “Cóndor”

En sus últimas “apuestas”, prestando atención a las pistas disponibles y a la interpretación en el escenario, Cristian Riquelme aseguró que se trataba de Bombo Fica. Sin embargo, erró en su decisión.

Por su parte Cristián Sánchez se decantó por Fernando Solabarrieta, pero tampoco acertó. Quienes sí lograron adivinar fueron Macarena Pizarro y María Elena Swett, que luego de su análisis indicaron que el “Cóndor” era... ¡Mauricio Flores!

Mauricio Flores se quitó la máscara de Cóndor. Foto: Captura de pantalla

Efectivamente se trataba del destacado humorista, reconocido por sus recordados personajes como Melame y Tony Esbelt. “Muchísimas gracias por esta experiencia, la verdad ha sido gratificante. Me he acalorado mucho, pero lo he pasado muy bien”, expresó el artista tras quitarse la máscara.

Según consignó Página 7, desde las redes sociales los usuarios tenían claro desde el principio que “Cóndor” era interpretado por Mauricio Flores en ¿Quién es la Máscara? y no pueden creer que los investigadores no acertaran.

“Cómo no se dan cuenta”, “es obvio”, cuando cantó lo supe, se delató al tiro” y “por Dios, el tono de voz es inconfundible”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los televidentes.

Mauricio Flores y la depresión que enfrentó en 2021: “No me levantaba”

En el más reciente epispdio de La Divina Comida, Mauricio Flores reveló detalles de su vida personal, haciendo énfasis en un duro momento que vivió en abril de 2021.

El capítulo contó con la participación de cuatro destacados humoristas nacionales. Junto a Flores estuvieron Chiqui Aguayo, Paúl Vásquez y Jenny Cavallo. Pero además de las risas, hubo mucha honestidad.

El protagonista de la dupla Melón y Melame fue uno de los que se sinceró sobre una compleja situación que afrontó ante el escenario pandémico: su depresión.

Mauricio Flores en 'La Divina Comida'. Foto: Captura de pantalla

Pese a que las vacunas contra el COVID-19 ya comenzaban a administrarse en Chile, para el artista ya había severos daños en sus planes y presupuestos, lo que le ocasionó un fuerte bajón que le impedía hasta levantarse de la cama.

“En el mes de abril me vino un bajón, una depresión. Cada una de las cosas que yo tenía planeadas, presupuestadas, las que estaban incluso firmadas, con giras… todo se fue al carajo. Hubo como dos semanas en las que no me levantaba, decía ‘¿para qué?’”, contó Mauricio Flores en La Divina Comida.

Luego de ‘tocar fondo’ emocionalmente y vivir en la incertidumbre, el humorista recibió un toque enérgico y decidió voltear la tortilla. “Un día me levanté y dije ‘no po, ahora no hay que preocuparse, hay que ocuparse del destino’”, afirmó.

Tras levantarse del bajo estado anímico, él y su esposa tuvieron la creatividad de iniciar dos emprendimientos. Mauricio Flores detalló que el primero estaba enfocado en la representación de artistas nacionales como Américo o el Profesor Rossa; y otro relacionado a la venta de túneles sanitizadores.

“Ahí andaba yo. Vendí uno solo, pero no voy a decir a quién, porque capaz que me llamen a declarar. Pero lo vendí en esta misma comuna (Maipú)”, bromeó el famoso.