María Sobarzo y Christian Ocaranza la rompieron en ‘Aquí se baila’ y en las redes ya los dan ganadores

Desde el lunes, Aquí se baila comenzó a dar destellos de lo que será la competencia de talento más vista del verano. Sin embargo, fue este martes donde se apreció una de las presentaciones con aroma de campeón. Se trata de María Isabel Sobarzo y Christian Ocaranza.

Ambos bailarines, que se les conoció en el extinto Rojo, se subieron al escenario y se enfrentaron a la pareja de Pablo Cerda y Tania Donoso. Las sensaciones fueron impresionantes y desde las redes sociales les llovieron elogios.

Los positivos comentarios que recibieron María Sobarzo y Christian Ocaranza en Aquí se baila

Al ritmo de Believer, de la banda Imagine Dragons, los dos artistas la gozaron como en sus mejores tiempos del programa Rojo, que transmisión TVN. Ahora, desde Canal 13, dejaron claro que son una de las parejas candidatas a ganar la competencia.

“Icha y Ocaranza, otra wea. Se pasaron”, “Secos, me dio gusto verlos, gracias por este nuevo baile”, “la mejor pareja de la noche, denle el premio, es un lujo verlos”, “ya tenemos pareja ganadora, cierren por fuera”, y “ver a Icha y a Ocaranza bailando juntos me dio vida”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los fans desde Twitter.

Pero lo de María Isabel Sobarzo y Christian Ocaranza no solo fue asunto de las redes sociales. El jurado también se deleitó con su número en Aquí se baila y una de las integrantes, Fran García-Huidobro, les afirmó que son una de las parejas “más potentes” del certamen.

“Yo de ustedes lo espero todo”, reiteró la reconocida presentadora.

Iván Cabrera no pudo estar en Aquí se baila por presunta agresión sexual

Luego de las acusaciones realizadas por Antonella Muñoz en contra de su expareja Iván Cabrera, Canal 13 decidió suspender la participación del bailarín en el nuevo programa Aquí se Baila. La información fue confirmada por BioBioChile, a través de un comunicado en el que explicaron las razones de la determinación.

“A raíz de las acusaciones que han aparecido en torno a Iván Cabrera, se le ha comunicado a él y ha aceptado que su participación en el programa Aquí se baila… talento sobre la fama ha quedado suspendida”, señalaron desde el canal.

Según detallaron, la determinación fue tomada “hasta que se aclare judicialmente el caso y se llegue a la verdad y responsabilidad de los hechos”. De esta manera, Iván Cabrera quedó apartado del nuevo programa. Otras figuras como Matías Vega, Yasmín Valdés, Valentina Roth y Thiago Cunha, entre otros, sí fueron confrimados.

Antonella Muñoz, durante una transmisión en vivo, aseguró haber sufrido agresiones sexuales por parte del bailarín.

“Iván dejaba el celular grabando cuando se iba a eventos para escuchar las conversaciones que yo tenía con amigas... Hacíamos tríos. Me mandaba a buscar a otras mujeres para que hiciéramos tríos y él poder grabar. Me drogaba... Yo le decía que sí a todo”, reveló en conversación con la peridista Cecilia Gutiérrez.

“Me incitaba para que yo me grabara drogada. Una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en un anoche estando con él, y él me violó. Al otro día me decía ‘te violé porque eres mi puta’, ‘te amo y tú vas a ser mi puta’, ‘si te comportas de esta forma siempre vas a estar conmigo’, y me gustaba, pero era un patrón que yo no lo tenía adquirido y él me impulsó a eso”, agregó.