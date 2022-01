Karen Bejarano expresó sus deseos de convertirse en madre nuevamente: “Ojalá que se venga la cigüeña”

Una sorpresiva revelación fue la que hizo Karen Bejarano a través de redes sociales, en donde expresó sus deseos de convertirse en madre nuevamente. Las palabras de la cantante surgieron tras la consulta de un seguidor en la dinámica de preguntas y respuestas, quien le preguntó si acaso le gustaría tener otro hijo.

“¿Quieres tener más hijos?”, escribió el desconocido mediante el formato historias de Instagram. Ante la inquietud del usuario, la actual participante de El Discípulo del Chef contestó afirmativamente, indicando que es uno de sus “pendientes” para este año.

“Sí. Definitivamente es uno de mis pendientes. Está ahí. Ojalá que este 2022 venga la cigüeña para mí”, señaló Karen Bejarano. De esta manera, dejó en evidencia sus deseos de agrandar la familia junto a su esposo Juan Pedro Verdier, cuya relación se remonta al año 2003, cuando formaban parte del extinto programa juvenil Mekano.

Karen Bejarano se refirió a sus crisis de ansiedad

Sus deseos de convertirse en madre no fueron las únicas declaraciones que entregó Karen Bejarano mediante la dinámica de preguntas y respuestas. Y es que otro usuario de la plataforma le preguntó por su manera de lidiar con sus crisis de ansiedad.

“¿Te han dado crisis de ansiedad? ¿Cómo las controlas?”, escribió el desconocido, a lo que la cantante contestó entregando su testimonio personal. “La verdad es que sí, las tengo de vez en cuando, pero mi psicóloga y mi psiquiatra están atentas a cualquier cosa y me ayudan a bajar la ansiedad conversando con ellas. Me hacen estar presente y me traen de vuelta”, dijo.

Momentos más tarde, respondió a la inquietud de otro usuario, quien dijo sufrir ansiedad generalizada. “Hay días que no logro salir de mi cama. ¿Tú sientes eso?”, preguntó, a lo que la cantante replicó: “Por supuesto que me pasa, es tremendamente agotador para quienes te rodean, porque no saben cómo sacarte de ahí. A mí me pasa que mientras más me insisten, más me angustio. Prefiero dejar que pase solo el malestar y no obligarme a sentirme bien”.