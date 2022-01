Karen Bejarano reveló cómo enfrenta sus crisis de ansiedad: “Las tengo de vez en cuando”

Desde hace algún tiempo, Karen Bejarano se ha referido abiertamente a su lucha contra la depresión. Si bien ha recibido algunos cuestionamientos, la cantante ha aclarado que solo busca “generar conciencia sobre la salud mental y sus tratamientos”.

“Los tiempos en los que vivimos ya no están para ridiculizar y menospreciar a personas que hemos vivido o estamos viviendo enfermedades de salud mental. La depresión, el estrés post traumático, la bipolaridad, las crisis de pánico, la fobia social y tantas otras enfermedades que afectan a gran parte de la población en nuestro país, no son un juego televisivo y menos un tema que se deba tomar a la ligera”, señaló hace algunos meses, tras los dichos de Vasco Moulian en el programa Zona de Estrellas.

Karen Bejarano se refirió a sus crisis de ansiedad

Recientemente, la cantante compartió una casilla en la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, y fue consultada por su manera de lidiar con sus crisis de ansiedad. Tal como lo ha hecho en otras ocasiones, aclaró las dudas de un seguidor entregando su testimonio personal.

“¿Te han dado crisis de ansiedad? ¿Cómo las controlas?”, fue la pregunta del usuario. “La verdad es que sí, las tengo de vez en cuando, pero mi psicóloga y mi psiquiatra están atentas a cualquier cosa y me ayudan a bajar la ansiedad conversando con ellas. Me hacen estar presente y me traen de vuelta”, contestó Karen Bejarano, quien por estos días se encuentra participando en el programa de cocina El Discípulo del Chef.

Karen Bejarano reveló cómo enfrenta sus crisis de ansiedad (Instagram)

Momentos más tarde, respondió a la inquietud de otro usuario, quien dijo sufrir ansiedad generalizada. “Hay días que no logro salir de mi cama. ¿Tú sientes eso?”, preguntó, a lo que la cantante contestó: “Por supuesto que me pasa, es tremendamente agotador para quienes te rodean, porque no saben cómo sacarte de ahí. A mí me pasa que mientras más me insisten, más me angustio. Prefiero dejar que pase solo el malestar y no obligarme a sentirme bien”.