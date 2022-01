Abogado de Tonka Tomicic desmintió que animadora realizara negocios con el “Rey del Oro”

En el reportaje emitido el pasado lunes, CHV Noticias conversó de manera exclusiva con Harold Vilches, conocido como el “Rey del Oro”, acerca de los negocios que lo vincularían a figuras como Marco Antonio López (Parived), esposo de la animadora Tonka Tomicic.

En el trabajo, que busca esclarecer cómo opera la banda delictual dedicada al tráfico de joyas y relojes de lujo internados y comercializados en Chile, el “Rey del Oro” dijo haber realizado negocios con la famosa animadora de televisión.

“¿Cómo llega ella a hacer negocios conmigo? Por Marco Antonio (Parived). Ella me entregó unos cheques en forma de pago, como hace un año, los pasé a buscar a su casa... Ella no cubrió esos cheques, yo me hice responsable del pago. Hay uno protestado por forma y otro por fondos. Ella no me dio explicación”, señaló al citado medio.

Abogado de Tonka Tomicic desmintió que la animadora realizara negocios con el “Rey del Oro”

Tras las declaraciones de Harold Vilches, el abogado de Tonka Tomicic y Parived, Mario Vargas, aclaró que “Marco Antonio y su familia tiene cientos de relaciones comerciales”. En este sentido, remarcó que “la señora Tonka nunca ha tenido una relación comercial con el señor Vilches, eran negocios que realizaba don Marco Antonio”.

“La verdad es que los negocios fueron, lo que decía al principio, en algún momento ellos fueron a una compañía de factoring al sector oriente de la capital y le solicitaron que se les entregue una suma de dinero, pero ese dinero que entrega un factoring queda afianzada con un instrumento mercantil, en este caso eran cheques de la esposa de mi representado (Tonka)”, agregó.

Además, explicó que su representado “pagó el 100% de la deuda y esos cheques fueron devueltos a don Harold (Vilches). Harold había señalado que esos cheques como que ya estaban pagados, habían sido destruidos, pero dos años después (...) aparecen esos cheques con el objeto de perjudicar la honra o la imagen de una persona que no tiene nada que ver con la investigación criminal, que es la señora Tomicic”.