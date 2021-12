María Teresa Matus realizó positivo balance del 2021: “Encontré el amor”

Cada vez falta menos para recibir el 2022, y ya son muchos los que han hecho su recuento anual, reflexionando en torno a sus lecciones, metas y proyectos. Los rostros del espectáculo no se quedaron atrás y fueron varios los que compartieron mensajes aludiendo a sus experiencias durante el año. Una de ellas fue María Teresa Matus, quien realizó un positivo balance del 2021.

La empresaria se manifestó mediante una publicación en redes sociales, en la que repasó su primer año en Chile, tras vivir durante un largo periodo en España. “Termina 2021 y mi primer año en Chile... Nunca me imaginé que podría ser así. Solo pensaba en tener a los míos cerca y me encontré con mucha realidad, situaciones que me abrieron los ojos, gente que se fue, y gente maravillosa que llegó”, dijo.

María Teresa Matus hizo un balance del 2021 "Yo hasta encontré el amor", dijo la empresaria (Instagram)

“Nunca hay que tener miedo a cerrar ciclos, porque abres las puertas a oportunidades que ni imaginabas”, agregó, para luego referirse a su romance con Camilo Huerta, con quien confirmó su relación en octubre pasado. “Yo hasta encontré el amor... Tengo a mis hijos con salud, felices, contentos de estar aquí; mi madre a mi lado”, señaló.

Finalmente, expresó sus deseos de cara al nuevo año. “Solo le pido al 2022 que siga igual que este año que dejamos. Y para todos mis maravillosos seguidores, que siempre están ahí con su cariño, con esas palabras tan bonitas, solo darle las gracias, y desearles que todo lo bueno les llegue y se quede con ustedes. ¡Felicidad, Salud y abundancia en este 2022!”, cerró.