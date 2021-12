Leonardo Farkas reveló que se contagió de Covid-19: “9 días en cama y aún sin poder hablar”

Una inesperada noticia ofreció este 30 de diciembre Leonardo Farkas. El empresario informó desde Twitter a sus seguidores que contrajo el COVID-19 al igual que su familia. Sin embargo, lo más preocupante es que aseguró tener su vacunación completa y dosis de refuerzo.

Recordemos que se llama vacunación completa al esquema primario, que consta de las dos dosis de Pfizer u otros antídotos disponibles en Chile. Y 15 días después de recibir la segunda inyección al usuario se le considera completamente inmunizado.

Unos 6 meses más tarde, cuando el sistema lo indique, vuelve a ser elegido para una dosis de refuerzo. Este tercer disparo se determinó por la aparición de la variante Delta. Aunque ahora es Ómicron la que amenaza con su alto poder de contagio.

Leonardo Farkas detalló que tiene “9 días en cama” por el COVID-19

“Confirmo que con mi familia tenemos COVID y con las 3 vacunas. Les pido cuidarse”, dijo en el inicio de su posteo en Twitter.

Seguidamente, el reconocido filántropo escribió: “Dicen que no es fuerte, pero acá 9 días en cama y aún sin poder hablar. Les deseo un gran 2022 (Con AMOR Y PAZ). Leonardo Farkas”.

Su pronunciamiento indica que recibirá el 2022 en convalecencia, además de que tanto él como su familia deben guardar cuarentena para evitar una propagación.

Cabe destacar que de acuerdo a las autoridades sanitarias, las vacunas contra el COVID-19 no son para evitar de lleno un contagio, sino para minimizar el riesgo de hospitalización y muerte en caso de contraer el virus.

Ahora que la variante Ómicron se ha convertido en la cepa dominante en algunos países del mundo, el llamado es cumplir con la vacunación completa y a reforzar las medidas de protección. Esto debido al alto nivel de transmisión que tiene la mutación detectada en Sudáfrica, a finales de noviembre.

María Elena Swett perdió a su madre tras recuperarse del COVID-19

Complejas semanas son las que ha enfrentado la actriz María Elena Swett, quien en noviembre pasado se ausentó del programa ¿Quién es la Máscara? tras contagiarse de Covid-19. “Estuve un mes enferma, todo noviembre, el 1 de ese mes caí en cama. Fue súper, súper duro. Todos mis compañeros (del programa que fueron contactos estrechos) volvieron a grabar a los 14 días y yo comencé a involucionar. Me dio faringitis y perdí la voz, aparecían cosas nuevas”, dijo en conversación con LUN.

Sin embargo, las dificultades a causa del COVID-19 no fueron las únicas que enfrentó, ya que luego de su recuperación sufrió la pérdida de su madre. “Cuando me volví a parar, cuando ya llevaba casi un mes, se murió mi madre. Fue el sábado (27 de noviembre) antes de volver a grabar. Fue un golpe al suelo de nuevo”, admitió.

“Decidí volver a La Máscara por voluntad propia. Hice el funeral y volví. Mi madre fue una mujer muy luchadora. Después de tanta batalla y no volver a lo que me hace mantener a mi hijo... era lo que tenía que hacer. Pararse de algo así son años y el programa termina. Volver a pararse después de esto ha sido un ejercicio de fortaleza gigante. Me siento orgullosa”, agregó.

Si bien la actriz evitó entregar detalles sobre la partida de su madre, remarcó: “Estoy tranquila, llevo el dolor y sé que mi mamá está mucho más tranquila donde está, en el cielo”.