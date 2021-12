Aislinn y la romántica foto con la que mostró que su novio ya es aceptado por los Derbez

Aislinn Derbez vive uno de los momentos más felices de su vida con su nueva pareja, Jonathan Kubben.

Fue el 1 de diciembre cuando la famosa hizo pública su relación con el influencer con una romántica imagen, revelando que había abierto su corazón de nuevo tras el divorcio con Mauricio Ochmann.

La mexicana reveló que ya tenía nueve meses de relación con Jonathan y que era un amor bonito y diferente.

“Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto…Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él”, dijo la hija de Eugenio Derbez.

Desde ese momento no había publicado más fotos con su pareja, hasta los días después de Navidad, cuando dejó ver lo feliz que estaba junto a él.

Aislinn Derbez se muestra feliz y enamorada con su novio

Hace unos días, la actriz publicó una foto en la que aparecía recostada en el pecho de su novio, en medio de una reunión familiar.

Y es que al fondo se veía a su hermana Aitana, demostrando que ya su pareja comparte en las reuniones de la familia y se la lleva muy bien.

Durante una entrevista reciente a la revista Quién, la mexicana aseguró que no quiere fomentar el amor perfecto y romántico de Hollywood.

“No queremos fomentar el amor al estilo Hollywood porque no nos ha funcionado. Más bien, lo hacemos desde un lugar de aprendizaje, crecimiento y libertad”.

Así demuestra que el amor no tiene que ser perfecto, y por eso, quizás muchas relaciones fracasan, porque tienen expectativas lejanas y muy altas de lo que es una relación bonita.

“Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces♥️. No sabemos cuánto dure, pero el AHORA está demasiado chingooón♥”, fueron las palabras que le dedicó hace casi un mes Aislinn d Jonathan cuando anunció su relación.