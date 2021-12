Pamela Díaz recordó cachetada a Sergio Rojas: “No me arrepiento”

Durante el especial de Primer Plano en Podemos Hablar, emitido hace unos días, Pamela Díaz recordó la cachetada que le dio a Sergio Rojas luego que este hablara sobre su madre. La animadora se refirió a lo sucedido tras la consulta de Julián Elfenbein, quien quiso conocer los detalles del comentado episodio.

“No me arrepiento”, dijo de entrada. “Yo había salido del reality y una de las cosas que me dijeron mis papás fue ‘no más reality, ya es suficiente, no queremos más, ¿nos puedes hacer caso?’. Yo les digo ‘ok, ¿qué pasó?’”, agregó la Fiera.

En ese momento, explicó que “estando en el reality nunca supe que Sergio, que hasta el día de hoy no lo hemos hablado nunca, hace un comentario como que yo no llevaba a mi gente a la televisión, no mostraba a mi familia porque a mí me daba vergüenza, sobre todo mi mamá porque trabajaba en estas casas con lucecitas rojas”.

“Yo había salido del reality y dije que donde lo pillara le iba a pegar un charchazo. Me parecía injusto porque yo no muestro a mis papás ya que desde que partí en televisión a ellos nunca les ha gustado la televisión”, continuó diciendo la animadora, indicando que hizo un pacto considerando que si ella aparecía en televisión, se haría cargo de su propia imagen.

“Él hace un comentario así, yo obviamente me piqué, mi mamá lo pasó pésimo y yo dije ‘algún día me lo voy a encontrar’. Pasaron dos o tres meses y coincidió, y le pregunto ‘dime hoy día en mi cara qué es lo que dijiste’”, recordó sobre el tenso momento.

Pamela Díaz reveló que sus ánimos se caldearon ante la nula respuesta del periodista. “Me piqué y le dije ‘tienes la última oportunidad para decírmelo en la cara. Estoy muy enojada, me estás sacando de quicio, mi mamá no es una prostituta’. Ahí me piqué y le di un charchazo. Después de eso me agarraron los guardias, yo me fui, me descontrolé, pasó una hora y le conté a toda la gente de Primer Plano”, cerró.

Pamela Díaz y su actual relación con Sergio Rojas

“¿Y se llevan bien?”, le preguntó Julián Elfenbein a Pamela Díaz. “Trabajamos muy bien. Es una persona que sabe hacer espectáculos”, contestó la animadora, refiriéndose a su relación actual con el periodista, con quien comparte pantalla en Me Late Prime.

“Creo que hoy día la gente lo quiere, a pesar de sus estupideces, que yo no las entiendo y no me parecen, se lo he dicho al aire. Es un programa donde lo paso bien, creo que ha cambiado el formato de descuerar a la gente, lo paso bien y eso me da para comer”, agregó, aludiendo al espacio de TV+.