Sergio Rojas sobre cachetada de Pamela Díaz: "Me dio vuelta la cara"

Hace unos días, Jordi Castell y Nacho Gutiérrez recordaron la cachetada que le dio Pamela Díaz al periodista Sergio Rojas tras bambalinas en Primer Plano. La conversación se dio durante el programa El Aperitivo, conducido por el fotógrafo en Instagram. Tras el polémico recuerdo, fue el mismo involucrado quien se refirió al tema en Me Late, de TV+, en donde reveló detalles del momento.

"Te digo una cosa, yo encuentro que uno tiene que ser bien machito y poner la cara no más poh hijo. Ahora, yo ese día, estaba en el VIP porque yo había sido invitado al programa. Pamela no estaba invitada y llegó colándose a las instalaciones, y cuando entró gritaba como una loqui '¡¿dónde está Rojas?!"", dijo.

"Me habían invitado para enfrentarme con Esteban Morais porque Esteban Morais me había amenazado, entonces iba a ser como un cara a cara, un face to face con el argentino de zapatitos blancos", agregó, para luego contar lo que ocurrió tras bambalinas en el programa de farándula.

"Yo estaba sentadito esperando que me pincharan, estaba ahí sentadito y de repente escucho '¡¿dónde está Rojas?!'. Y llega una productora que no me acuerdo cómo era su nombre y me dice 'oye, está la Pamela, te anda buscando por las instalaciones, yo creo que deberíamos sacarte por la salida de emergencia'. Y ahí yo con mi ego herido dije 'ahh no, a mí ustedes me invitaron, yo me voy a retirar por la puerta principal y antes tengo que ir a buscar mi esmoquin que está en el VIP'. Ahí va y me dice la niña, 'no, sabes que hay un problema. Yo te voy a mandar a dejar la ropa, porque la Pamela está sentada arriba de tu ropa'. Y ahí yo dije, 'a ver, vamos al VIP inmediatamente"", señaló.

Sergio Rojas reveló que llegó al VIP, se acercó a la animadora y esta le dijo "cómo se te ocurre hueón que me vas a saludar después de lo que dijiste de mi madre". "Y ahí le digo '¿sabes qué?, yo creo que hay un malentendido, ¿podemos conversar?'. '¡¿Cómo vamos a conversar?!', y me empezó a gritar, a gritar y yo le decía 'pero escúchame'. ¡Pero cállate, escúchame, quédate callado!' (…) Y me tira una copa de champaña en la cara. Yo ahí inmediatamente me tiré al suelo a chupetear lo que quedaba, no se puede perder, y ahí bien mojado, le digo 'déjame contarte la verdad'. '¡No!', me dice. Y de repente va y me da un charchazo, que sabes que me dio vuelta la cara", añadió.

