Mario Velasco frenó a Vasco Moulian tras rumor sobre Tonka Tomicic y Benjamín Vicuña: “No puede deslizar cosas así...”

El pasado lunes, los panelistas de Zona de Estrellas se refirieron a la participación de Pamela Díaz y Kika Silva en Los 5 Mandamientos. Los integrantes del programa comentaron algunas declaraciones de las famosas, para luego referirse a un supuesto romance entre la blonda y Benjamín Vicuña.

“Hay un rumor... la Kika Silva andaba con el Benja Vicuña”, dijo Vasco Moulian, cuya información fue complementada por Mariela Sotomayor, quien indicó que todo habría sucedido tras el evento de una tienda de retail.

“Dicen que se fueron muy juntos los dos solitos y escondidos de todo el mundo antes que el evento terminara. Kika Silva y Benjamín Vicuña saliendo juntos de la multitienda de Chayanne”, sostuvo.

El cruce entre Mario Velasco y Vasco Moulian

Si bien la conversación se mantenía en una sola línea, todo cambió cuando Vasco Moulian lanzó un nuevo comentario. Esta vez, aludiendo a la ex animadora del Bienvenidos, Tonka Tomicic, y al ex protagonista de Demente, Benjamín Vicuña.

“Está el rumor de la Tonka Tomicic...”, dijo el actor, sorprendiendo a los integrantes del panel. “¿Benja Vicuña con Tonka? ¿En serio? ¿Cuándo?”, preguntó Mariela Sotomayor, a lo que este le respondió “no sé”.

“¿Cómo ‘no sé'...?”, insistió la periodista, sin obtener respuestas por parte de su colega.

En ese momento, Mario Velasco intervino con un llamado de atención a Vasco Moulian. “No puede deslizar cosas así y después como... desentenderse. No me parece”, dijo en pantalla. “Me retracto. Marcha atrás no más”, contestó el actor, dejando el tema atrás.