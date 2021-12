Paty Maldonado aclara su futuro en Chile tras triunfo de Boric: “Yo ya les dije...”

El pasado domingo, Gabriel Boric se convirtió en el nuevo presidente de Chile, tras derrotar a José Antonio Kast en la segunda vuelta del 19 de diciembre. El candidato de Apruebo Dignidad asumirá como Presidente de la República en marzo del 2022, siendo el representante más joven y con más votos en la historia del país. Paty Maldonado se posicionó como una de sus detractoras y en varias ocasiones ha criticado al egresado de Derecho de la Universidad de Chile.

“La opinión que yo tengo de usted, señor presidente, sigue siendo la misma. No voy a cambiar una coma porque usted sea presidente hoy. Sigo pensando, con todo el respeto que se merece por la investidura que tiene, que usted no está preparado para gobernar Chile”, dijo luego de las elecciones.

Paty Maldonado y su futuro en Chile

Ahora, Paty Maldonado volvió a referirse al tema en un nuevo capítulo de su programa Las Indomables, en donde aclaró su futuro en el país luego del triunfo de Gabriel Boric. “Nosotros nunca hemos dicho que nos vamos de Chile. Esas son otras que terminan llorando en frente de una cámara (en alusión a Alejandra Valle)”, dijo.

“No, nosotras no somos así. No somos cobardes. Olvídense, nos van a tener que aguantar siempre”, agregó, indicando que “no me fui de Chile cuando me hicieron tira un negocio, me pusieron una bomba. No me fui de Chile cuando amenazaron a mis hijos de muerte. No me fui de Chile cuando amenazaron a mi familia de muerte. No me fui de Chile cuando me quedé sin trabajo, hace años atrás, y no me dejaban trabajar. ¿Me voy a ir ahora?”.

“Yo ya les dije que me voy a quedar para puro hincharles las hueas a todos ustedes (...) Los voy a sacar de las casillas todos los días. Voy a vivir hasta los 100 años, y hasta los 100 los voy a huevear”, sentenció.