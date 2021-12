Así luce en la actualidad Jovie, el interés amoroso de Buddy en “Elf”

Entre los clásicos del cine navideño que todos los años en diciembre vuelven a conquistar al público con sus historias llenas de magia, sin lugar a dudas, destaca la comedia Elf.

La cinta, protagonizada por Will Ferrell, ha atrapado espectadores en el mundo desde su estreno en 2003 narrando las aventuras de Buddy Hobbs, un humano criado por elfos en el Polo Norte.

Dentro del filme dirigido por Jon Favreu, el protagonista cree ser un elfo diferente hasta que descubre sus orígenes y emprende un viaje a Nueva York para buscar a su padre biológico.

En la Gran Manzana, Buddy encuentra a su papá, pero también halla de forma inesperada el amor en Jovie, una hermosa y poco entusiasta empleada de una tienda departamental.

Desde que vio por primera vez a la rubia en su trabajo, vestida como elfo y decorando un árbol navideño, el joven quedó enamorado de ella pese a su inmediata mala actitud hacia él.

No obstante, partir de su fortuito primer encuentro, ambos comienzan una amistad que más adelante deriva en un entrañable romance navideño.

Al final, tras una serie de acontecimientos, la pareja se casa y tiene una hija: Susie, llamada así en honor a la fallecida mamá biológica de Buddy.

Detrás de la entrañable Jovie y su melodiosa voz estuvo impecable la actriz Zooey Deschanel, quien ganó una mayor fama internacional gracias a su actuación en esta producción.

Desde entonces, han pasado 18 años en los que mucho ha cambiado en la vida de esta estrella estadounidense, a excepción de su pasión por las artes.

El aspecto actual de Jovie, la protagonista de Elf

Ahora, Deschanel tiene 41 años, el paso del tiempo no tiene efectos sobre ella pues luce tan joven como en Elf aunque con un look diferente y continúa vigente en la industria del cine.

Luego de darse a conocer en el mundo con su actuación en el clásico navideño, la también comediante no ha parado de trabajar en la construcción de una carrera de grandes éxitos.

En la televisión, la productora ha formado parte del elenco de más de una decena de proyectos, siendo el más resaltante New Girl, una serie que protagonizó entre los años 2011 y 2018.

De hecho, gracias a su interpretación de Jess Day en el proyecto, recibió nominaciones a importantes premios y ganó el Critic’s Choice Award a la mejor actriz principal en una serie cómica en 2012.

Por otro lado, en el cine, la intérprete también ha estado imparable conquistando triunfos. En total, ha desplegado su talento en más de 20 producciones para la gran pantalla; según Imdb.

Eulogy (2004), El fin de los tiempos (2007), 500 días con ella (2009), ¡Sí señor! (2008) y Rock de Kasbah: descubriendo una estrella (2015) son algunas cintas en las que ha actuado.

La última película en la ha trabajado es Trolls 2: gira mundial (2020), una exitosa cinta animada en la que da voz a Bridget.

De acuerdo a reportes, Zooey Deschanel se encuentra trabajando desde hace algunas semanas en su próximo largometraje: la cinta Dreamin’ Wild junto a Casey Affleck.

También es cantante

Cabe destacar que no todo ha sido actuar en su trayectoria. A la par de su ejercicio como actriz, la famosa también ha desarrollado su carrera en el mundo de la música como cantautora.

En 2006, formó el dúo She & Him junto a M. Ward. La agrupación de indie folk estrenó su primer álbum, Volume One, en 2008 con éxito.

A partir de entonces, han lanzado otros cinco álbumes más todos con un gran recibimiento. Su último lanzamiento discográfico fue Holiday este año.

Asimismo, la hermana de Emily Deschanel ha cantado en muchos de sus proyectos actorales –como Elf– y en algunos espectáculos musicales.

La vida personal actual de Zooey Deschanel

En cuanto a su vida personal, la eterna Jovie de Elf es la orgullosa mamá de dos niños: Elsie y Charlie, nacidos en 2015 y 2017, respectivamente.

Los pequeños son fruto de su fallido matrimonio con Jacob Pechenik, de quien se separó en 2019. Afortunadamente, la empresaria volvió a encontrar el amor tras su segundo divorcio.

Actualmente, la músico sostiene una relación con el productor Jonathan Scott, famoso por su programa de televisión Hermanos a la obra, mismo que presenta junto a su gemelo, Drew.