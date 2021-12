Mira cuánto ha cambiado Buddy, el protagonista de “Elf”, a 18 años de la película

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los clásicos del cine para la temporada han comenzado a despuntar gracias a los espectadores ávidos del espíritu navideño. Entre estos filmes, uno de los que cautiva a las familias año tras año desde su estreno, es la comedia Elf.

La historia de Buddy, un humano criado por elfos de Santa Claus en el Polo Norte que viaja a la ciudad de Nueva York en busca de su padre biológico, conquistó por completo al público cuando aterrizó en la gran pantalla en diciembre de 2003.

El actor Will Ferrell se encargó de dar vida a este optimista hombre en sus aventuras por la Gran Manzana mientras intenta entablar una relación con su papá; encuentra el amor y se acopla a las costumbres del mundo humano.

Desde entonces, han transcurrido 18 años en los que mucho ha pasado en la vida del reconocido histrión y comediante estadounidense detrás del entrañable e icónico Buddy Hobbs.

El aspecto de Buddy Hobbs a 18 años del estreno de Elf

En la actualidad, Will Ferrell tiene 54 años, luce mejor que nunca abrazando los cambios físicos que llegaron con el paso del tiempo y sigue imbatible triunfando en Hollywood.

Tras el rotundo éxito que se anotó con la adorada Elf, el también imitador prosiguió indetenible edificando su trayectoria artística en la televisión y, primordialmente, el cine.

En la gran pantalla, el intérprete ha formado parte del elenco de más de 30 películas. En muchas de ellas, además ha fungido como productor y escritor.

Holmes and Watson (2018), Zeroville (2019), Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga (2020) y Cuesta Abajo (2020) son algunos de los últimos largometrajes en los que ha demostrado su talento tras encarnar a Buddy Hobbs.

Por otro lado, en la pantalla chica, ha participado también en más de una veintena de producciones, entre series y programas, dando vida a toda clase de personajes; según Imdb.

30 Rock (2010), The Office (2011), The Campaign (2012) y, más recientemente, la miniserie The Shrink Next Door (2021) son algunos de los programas televisivos en los que trabajó el ganador del Emmy.

Asimismo, al igual que con su paso por el séptimo arte, en televisión también se ha desempeñado en numerosas oportunidades como guionista y parte de la producción.

Hoy en día, el actor sin redes sociales tiene en desarrollo varios proyectos en los que ejerce todas sus facetas y afianza su lugar en la industria del entretenimiento, tales como Strays y Spirited, por citar algunas.

En cuanto a su vida personal, el nominado al Globo de Oro está felizmente casado con la actriz sueca Viveca Paulin desde hace 21 años.

Junto con su amada esposa, la talentosa estrella es padre de tres hijos: Magnus, Mattias y Axel, nacidos en 2004, 2006 y 2010, respectivamente.