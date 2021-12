Anuncian esperado especial de “Primer Plano” en “Podemos Hablar”

“Hoy es noche de Primer Plano, hacemos farándula aquí en PH”. Con estas palabras, Julián Elfenbein anunció el siguiente capítulo de Podemos Hablar, un especial de Primer Plano que contará con la participación de emblemáticos rostros del espacio.

Fran García-Huidobro, Carola Julio, Juan Pablo Queraltó, Pamela Díaz y Jordi Castell formarán parte del esperado capítulo, el que si bien fue grabado hace meses, no había sido emitido por las pantallas de Chilevisión.

Pamela Díaz se refirió al tema en septiembre pasado, durante su participación en Me Late Prime. “Está violento, no está un programa agradable, no hay una conversación. Hay dos o tres momentos que son divertidos, pero después en general todo el rato es como… Como que tú miras para el lado y sabes que no va a salir”, aseguró en aquella instancia.

“Yo me encontré con Nacho (Gutiérrez) y le pregunté si es que había hablado con Fran, cuál era la sensación post grabación, porque el Nacho no estaba ese día. Y Fran le dice a Nacho que su sensación del programa es que ella cree que no va a ir al aire. Lo mismo que yo le dije a la Verito. Yo creo que es la sensación que nos dejó a todos los que estábamos ese día ahí. Que no fluyó, que era un poquito agressor, no sé, yo no me sentí cómoda”, agregó.

Carlos Valencia respondió a Pamela Díaz, por especial de Primer Plano

Tras las palabras de la Fiera, el productor Carlos Valencia explicó que el especial de Primer Plano aún no salía al aire, debido al rumbo que había tomado el programa con sus especiales de humor. “Partimos nosotros haciendo temáticos de ‘PH Humor’, y nos funcionó súper bien en rating, entonces dijimos aquí hay algo, distinto, que no habíamos visto y decidimos irnos por esa veta”, dijo.

Respecto al especial de Primer Plano, comentó: “Íbamos a ser temáticos, partimos con Morandé con Compañía, después PP, El Discípulo del Chef y terminamos guardando, por el momento, Primer Plano y el del programa de cocina, porque nos fue muy bien en el humor y dijimos, ‘a ver, no soltemos esto, porque es una oportunidad’, y nos funcionó”.

“Algún día tienen que salir, si ya están grabados, sin duda van a salir. No sé cuándo, porque nos está yendo bien con esta fórmula y tendremos que buscar alguna fecha en la que podamos incorporar estos capítulos”, agregó.

Finalmente, el especial de Primer Plano en Podemos Hablar, será emitido el próximo domingo a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.