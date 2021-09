Pamela Díaz y capítulo de “Podemos Hablar” con rostros de “Primer Plano”: “Está violento, no está un programa agradable”

Hace unos días, Pamela Díaz se refirió al capítulo de Podemos Hablar en el que participaron los rostros de Primer Plano, cuya última emisión fue en el año 2018. La animadora fue parte de las grabaciones junto a Fran García-Huidobro, Carola Julio, Jordi Castell, Juan Pablo Queraltó y Julián Elfenbein, quien también había formado parte del espacio.

En Me Late Prime, Daniel Fuenzalida instaló el tema de conversación, remarcando que “aún no sale al aire el programa de Primer Plano en PH. Han puesto puros programas de humor y aún no sale al aire ese programa”.

La Fiera dijo desconocer los motivos, y que la productora que trabaja con ella consultó por el tema, pero la respuesta fue que los capítulos no tenían un orden establecido para ser emitidos en pantalla.

“Encuentro raro, porque si tienes un grupo tan bueno por qué no vas a querer dar el batatazo. A menos que haya algún otro tipo de conflicto“, observó Sergio Rojas. En ese momento, Andrés Caniulef centró la atención en la experiencia de Pamela Díaz, quien reveló que el programa “fue horrible”.

Sergio Rojas y Andrés Caniulef en “Me Late Prime” – TV+

“El programa es muy difícil que alguien lo edite para que quede buena onda. Está violento, no está un programa agradable, no hay una conversación. Hay dos o tres momentos que son divertidos, pero después en general todo el rato es como… Como que tú miras para el lado y sabes que no va a salir. Uno sabe cuando algo se va a editar y otras que seguramente no van a salir. Y Julián manejó perfectamente eso porque como no quería meterse en atados, tiraba cosas que no se podían decir al aire”, dijo.

Pamela Díaz: “Era un poquito agressor”

Tras las palabras de la animadora, Daniel Fuenzalida lanzó una teoría, indicando que “a lo mejor a Julián no le gustó grabar este capítulo“. “No quería yo creo”, respondió la Fiera.

“Me parece muy raro, porque la sensación… Por ejemplo yo me encontré con Nacho (Gutiérrez) y le pregunté si es que había hablado con Fran, cuál era la sensación post grabación, porque el Nacho no estaba ese día. Y Fran le dice a Nacho que su sensación del programa es que ella cree que no va a ir al aire. Lo mismo que yo le dije a la Verito. Yo creo que es la sensación que nos dejó a todos los que estábamos ese día ahí. Que no fluyó, que era un poquito agressor, no sé, yo no me sentí cómoda”, agregó.

“Yo no me sentí cómoda”, aseguró la animadora – TV+

“Ella también dice que no se sintió tan cómoda, porque Julián no jugó a ser un buen animador en ese momento, de llevarlas como para reírse. Si no era tan grave, es como desistir de lo que hiciste en tu tiempo en Primer Plano, tampoco es que se le va a ir la vida. Jordi exactamente la misma sensación mía y Carola lo mismo. Yo hablé con Carola y me dijo lo mismo que yo, ‘pienso que no fluyó’. Jordi me dice la misma cuestión, ‘oye, la weá fome’, una cosa así”, detalló.

Sin embargo no fue lo único, ya que también reveló que “Julián no se quería sacar la foto con nosotros“. “Lo obligamos con la Fran, le decíamos ‘¡ya, ven para acá!’. Le decía la Fran todo el rato”, señaló.