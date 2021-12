Perla Ilich responde tras anuncio de acciones judiciales de Daniela Aránguiz: “No le tengo miedo a nadie”

Luego que Daniela Aránguiz confirmara la toma de acciones judiciales en contra de Perla Ilich, tras ser acusada de “racista” en medio de su desencuentro en El Discípulo del Chef, el programa Me Late se contactó con la gitana para conocer sus impresiones en torno al tema.

Las declaraciones de la aludida fueron enseñadas en pantalla, y en ellas se refirió a las acciones anunciadas por su ex compañera. “Cuando uno pide disculpas públicamente, tanto ella me pidió a mi como yo a ella... creo que ambas deberíamos ser lo bastante adultas para dejar esto de lado y no hacerle perder el tiempo a la justicia”, dijo en un comienzo.

Posteriormente, Perla Ilich apuntó a su salida del programa, indicando que “si yo me retiré de este programa fue para mi tranquilidad, porque creo que tuve bastantes cosas a mi favor y también en contra con la pelea que tuve con ella”.

“Yo hice mi mea culpa, yo pensé que ella había hecho el suyo. Espero que esto se solucione de la mejor manera”, agregó, indicando: “No le tengo miedo a nadie y menos a la justicia, solamente a Dios. Yo también puedo hacer lo mismo que está haciendo ella, pero creo que es perder el tiempo”.

“Siento que utilizar a los tribunales para estas cosas, siendo que hay causas importantes, nos hace actuar como niñas, y ya no somos niñas. Somos personas adultas”, finalizó.

Luego de enseñar las palabras de Perla Ilich en el programa de TV+, el panel de Me Late repasó sus declaraciones. La primera en hacerlo fue Paula Escobar, quien dijo haberla encontrado “muy lúcida, muy explicativa”. “Ella dice ‘pero para qué vamos a gastar este recurso y desgastarnos en acciones judiciales, cuando de verdad hay cosas y temas mucho y tanto más importantes en el sistema judicial’”, señaló.

“A mí también me parece que cuando Daniela Aránguiz dice que la va a demandar, no he escuchado por parte de ninguna, ‘tú eres una gitana’... nunca se nombró su etnia o su grupo, su cultura. Entonces es como un mal entendido entre las dos, y ya llegar a tribunales deja en evidencia la mala onda que se tienen de ya ‘no te digo nada, te quiero hacer daño’”, agregó.

Por su parte, Sergio Rojas criticó la actitud de la esposa del Mago Valdivia. “Esta es gente que no tiene nada que hacer oye. La Daniela Aránguiz debiera preocuparse de cosas importantes. Fue un comentario súper bienintencionado. Nos vamos a ir todos a tribunales por cada cosa que dice otro, que no nos gusta. Esto es una pelotudez del porte de un buque”, lanzó categóricamente.