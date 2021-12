Daniela Aránguiz confirmó acciones judiciales contra Perla Ilich: “Se me acusó de racista”

Un nuevo giro fue el que se dio recientemente en la polémica entre Perla Ilich y Daniela Aránguiz, luego que esta última confirmara la toma de acciones judiciales en contra de la gitana, tras ser acusada de “racista” en el enfrentamiento que ambas tuvieron debido a su desencuentro en El Discípulo del Chef.

La esposa del Mago Valdivia dio a conocer su decisión en el programa Cómplices, conducido por Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez a través de Instagram. En la instancia, la famosa señaló: “De que me voy a tribunales es verdad, porque yo no soy una mujer mentirosa”.

“Ahí hay un tema de racismo, que se me acusó de racista y Fran, tu me conoces perfectamente. He vivido en no sé cuántos países, racismo jamás. Mis hijos son hijos del mundo, como digo yo. Es un tema complicado para mí porque viví mucho tiempo en Brasil. Yo tengo residencia brasileña y en Brasil es penado, es un tema grave. Me pueden quitar hasta mi residencia por ser acusada de algo que yo no soy”, dijo.

“Más que nada es ese el punto”, aclaró la ex bailarina de Mekano, quien por estos días continúa en el programa de cocina de Chilevisión.