La quinta temporada de The Crown va viento en popa. Desde ya hace unas semanas todo el equipo y elenco está abocado en las grabaciones en las diferentes locaciones para darle continuidad a esta polémica creación de Peter Morgan.

Ya se ha podido apreciar a Elizabeth Debicki derrochando glamour con su caracterización de Lady Di que ha dejado boquiabiertos a todos e incluso a los españoles, ya que recientemente los actores principales están de visita en España a fin de grabar las escenas más icónicas de la nueva entrega.

Sin embargo, hay un especial interés por conocer quién será el actor encargado de interpretar al príncipe William quien, como se ha asomado en varias oportunidades, llevará un importante rol en las próximas entregas.

Esta es la lista de candidatos para interpretar a William en The Crown

Y esto es algo que aún no se ha definido, pues no se ha encontrado a alguien que guarde un particular aspecto, sobre todo en la etapa de la adolescencia que es la que se mostrará en la quinta temporada de The Crown.

Sin embargo, Netflix en conjunto con la producción de la serie inició una encuesta, así como la búsqueda de quién es el prospecto ideal para este rol que seguramente también dará mucho de qué hablar.

Por eso, aquí te presentamos, quienes, hasta ahora, han figurado entre los favoritos de la audiencia:

Logan Lerman

Él es un actor norteamericano que se ha destacado en la industria, porque pese a tener tan solo 29 años, posee el potencial y perfil para interpretar a este personaje de la realeza que ha causado tanto impacto y que seguramente asumiría con mucha responsabilidad.

“Jack & Bobby”, “The Butterfly Effect y Hoot”, “My One and Only”, “Percy Jackson”, “The Three Musketeers”, “The Perks of Being a Wallflower” y “Noé”, son solo algunos de los títulos en los que este chio ha participado y cautivado al público por su impecable interpretación.

Finn Cole

Hay quienes aseguran que este joven actor es el que guarda más parecido con el príncipe William en su etapa de la adolescencia, pues tiene casi los mismos rasgos y carisma de este joven que ha sabido salir adelante ante la responsabilidad que posee con el Reino Unido.

Su rostro y talento se ha hecho muy famoso debido a su impecable participación en la famosa serie Peaky Blinders. Ahí hace gala de su histrionismo y de cómo se ha sabido ganar la aceptación del público.

John Bell

El actor británico es otro de los que posee todas las posibilidades para asumir este rol, pues también posee una amplia trayectoria y similitud con el hijo mayor de Lady Di. Además posee una trayectoria destacada, pues hay quienes lo recuerdan por su participación en “El hobbit: la desolación de Smaug” y “El hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos”.

Este chico de 23 años además destacó en su rol en “Wrath of the Titans”, “Battleship”, “Hatfields” y “McCoys”, por lo que sumarse a The Crown sería toda una consolidación de su carrera que cada vez más crece como la espuma.

Te recomendamos en video: