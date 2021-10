Famosos que hablan sobre sus problemas de salud mental y dejan claro que es algo serio

Los problemas de salud mental son una realidad que afectan a más personas de las que imaginamos, incluyendo a los famosos.

Y es que ni las celebridades se salvan de estos trastornos, pero lo más importante es que ayudan a crear conciencia y dejan claro que esto es algo serio.

Celebridades como Ricky Martin y Selena Gomez han hablado sobre sus problemas de salud mental, demostrando que son personas normales y comunes, y no son perfectos.

Así, estos famosos dejan ver que su realidad, puede ser la de cualquiera, y nos inspiran a buscar ayuda y no sufrir en silencio.

Famosos que han hablado sobre sus problemas de salud mental

Ricky Martin

El pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, por lo que Ricky Martin aprovechó para hablar sobre sus problemas de ansiedad debido al Covid 19.

“Como cualquier padre, la pandemia me ha provocado ansiedad. Me he preocupado por cómo están mis propios hijos, por la salud de mi familia y por cómo vamos a superar esta situación”, confesó el cantante.

Esto es algo que nos ocurrió a todos, pues la pandemia nos dejó grandes preocupaciones y estrés, y ni las celebridades se salvaron de ello.

Emma Stone

Emma Stone es una de las mejores actrices, pero, también ha sufrido de ansiedad, e incluso ha llegado a tener ataques de pánico, así lo reveló en una entrevista.

“Mi madre siempre dice que nací con los nervios fuera de mi cuerpo, soy sensible en un nivel problemático”, confesó y además reveló que la pandemia también la alteró y le causó mayor ansiedad.

Sin embargo, acude a terapia constantemente, y esto la ha ayudado mucho, además, la actuación es su mayor remedio.

Estas celebridades nos enseñan que pedir ayuda está bien

Príncipe Harry

El príncipe Harry ha sufrido problemas de depresión y ansiedad la mayor parte de su vida, desde la muerte de su madre, la princesa Diana.

“Mi forma de lidiar con ello era metiendo la cabeza en la arena. Negarme a pensar en mi madre porque, ¿eso cómo ayudaría? Solo iba a hacer que me entristeciera. No iba a traerla de vuelta”, confesó Harry a The Telegraph.

Afortunadamente, la terapia le ha ayudado mucho, y ahora ve la vida con una forma más positiva.

Selena Gomez

Selena es una exitosa cantante y actriz, pero esto no hace que su vida sea perfecta, también sufre de un trastorno bipolar, y así lo confeso.

“Me quité un peso de encima cuando lo descubrí. Respiré hondo y me dije que está bien, que esto explica muchas cosas”, dijo la famosa en una entrevista.

Y además motivó a acudir a terapia, y no sentir vergüenza por ello.

“Voy a terapia. Es una de las cosas más importantes para conocerse a una misma. No digo que todo el mundo deba hacerla, pero si lo necesitas no hay que avergonzarse”.

