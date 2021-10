Famosas que han puesto un alto a las críticas por su manera de criar a sus hijos

Las famosas han demostrado que la maternidad es un viaje personal que cada mujer experimenta de diferentes formas.

No hay un manual a seguir, nadie debe hacer lo que otras por obligación, solo deben seguir sus intuiciones y hacer lo que mejor crean conveniente para sus hijos.

Sin embargo, muchas celebridades, que comparten parte de la vida con sus hijos, han sido blancos de críticas en las redes.

Desde “malas madres”, hasta “mujeres irresponsables”, son algunos de los ataques que estas famosas han recibido por la forma de criar a sus hijos.

Pero, ellas han dejado claro que no les importa el qué dirán y de forma directa o indirecta, han puesto freno a las críticas.

Famosas que demuestran que las madres perfectas no existen

Sherlyn

Sherlyn ha recibido críticas desde el principio de su embarazo, cuando informó que se había sometido a una inseminación artificial y sería madre soltera.

Ahora que su hijo tiene más de un año la critican por su forma de criarlo, especialmente hace unos días cuando contó que su perrita lo había mordido.

“¿Cuando entendemos que la maternidad es un viaje personal? Me siento feliz con el tipo de maternaje que estoy llevando, y si mi hijo y yo estamos felices, no veo cuál es la gran preocupación”, fue la contundente respuesta de la actriz, dejando claro que no cambiará su forma de criar a su hijo André.

Estas celebridades han sido atacadas por la crianza que le dan a sus hijos

Jennifer lopez

Si alguien ha recibido críticas por la forma de criar a su hija esa es Jennifer Lopez, pues en los últimos meses todos se han creído jueces para juzgarla.

Y es que su hija Emme lleva un estilo andrógino, y relajado, con cabello verde, y acusan a JLo de ser una mala madre y una madre ausente que no se preocupa por su hija.

Sin embargo, ella ha respondido de la mejor forma, dejando que su hija tenga su estilo y la haga feliz, mostrándose sonriente y apoyándola, e ignorando las críticas.

Marlene Favela

Marlene Favela recibió miles de ataques hace un tiempo cuando publicó una foto en la que su hija Bella llevaba cubrebocas.

La actriz mexicana respondió de forma respetuosa pero contundente en ese entonces y explicó:

“Gracias a todos por preocuparse por Bella y solo usó el tapabocas algunos 5 minutos mientras la vacunaban. Estoy totalmente de acuerdo en que no se usen en menores de 2 años a menos que sea estrictamente necesario y por muy poco tiempo”.

Angelina Jolie

Angelina Jolie también ha sido el blanco de críticas por sus hijos, pues tanto Shiloh como Vivienne siempre han optado por looks masculinos y cómodos.

Pero, ella nunca le ha prestado atención a esos ataques, y la mejor forma de responder es dejando que sus hijos sean felices con lo que quieran usar.

Todas estas famosas son unas grandes madres, y se evidencia en la felicidad de sus hijos, solo que cada una tiene su forma de criar, y debe ser respetado.

Más de este tema

Katie Holmes y famosas que prueban que la soltería es muy divertida y hay que disfrutarla

Famosas parejas que desafían todas las reglas de la sociedad y viven su amor al máximo

Madonna y famosas que prueban que se puede llegar a los 60 con la mayor elegancia y estilo

Te recomendamos en video