Emme Muñiz y otras hijas de famosos que brillaron con el cabello supercorto

Emme Muñiz, hija de Jennifer Lopez, se ha convertido en una de las jóvenes hija de famosos que más ha captado la atención de la prensa, pues no solo demostró que tiene un increíble talento para el canto, sino que tiene un estilo que se ha vuelto inspiración para miles.

Emme ha cautivado al público por tener un estilo vanguardista que no se limita a cumplir con estereotipos, por el contrario, no tiene miedo a experimentar.

Esta faceta experimental no se limita a las prendas que selecciona para armar sus looks y outfits, sino que va más allá con la manera como lleva su cabello, el cual ha pasado por varios cambios en los últimos meses.

Emme pasó de tener una cabellera larga a llevarla muy corta, en forma de afro y hasta con una coloración azulada que hizo que los fanáticos de la pequeña artista enloquecieran.

No cabe duda de que Jennifer Lopez deja que su hija tenga completa libertad en encontrar su estilo, pues no la limita en esta faceta de cambios y autodescubrimiento.

Esto es positivo, pues Emme seguramente crecerá con una personalidad fuerte, capaz de tomar decisiones acertadas, además de sentirse cómoda con quien es.

El cabello corto de Emme Muñiz está de moda

El estilo que luce la joven cantante cada vez está más en tendencia y esto ha quedado claro que varias hijas de famosos han optado por este look.

Algunos de estos ejemplos los podemos encontrar en las redes sociales de los artistas y tal es el caso de Willow, hija de Will Smith, quien además de ser una talentosa cantante, no tiene miedo a cambiar su look una y otra vez.

Willow llevó por mucho tiempo el cabello superlargo, pero decidió cambiarlo por un afro que la hacía lucir única.

Posteriormente, pasó a tener la cabeza totalmente rapada y dejó claro que la feminidad no está ligada a un estereotipo de belleza.

Otro ejemplo de esto es Shiloh, hija de Angelina Jolie, quien ha mostrado durante años un estilo andrógino y demostró que el cabello supercorto no define un género.

La famosa ha pasado por diversos estilo y suele cambiar de cabello largo a corto constantemente, dejando claro que, sin importar tu estilo, puedes optar por el corte que te haga sentir mejor.

Más sobre este tema:

Emme nos muestra cómo lucir camisas con playera abajo y deslumbra igual que J.Lo

Así ha sido la impresionante transformación de Emme, la hija de Jennifer Lopez, desde el Super Bowl

Hija de Kourtney Kardashian sigue los pasos de Emme e impacta con colorido look de cabello

Te mostramos en video: