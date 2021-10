“El juego del calamar” rompe récord y es la más vista de todos los tiempos en Netflix

El juego del calamar ya venía mostrando que podría convertirse en la serie más vista en la historia de Netflix, pero lo que nunca imaginó su creador Dong-hyuk Hwang es que lo lograría tan rápido, pues en poco tiempo superó a Bridgerton que era la que ocupaba el primer lugar en todo el mundo.

Además rompió el récord por todo lo alto, pues la creación de Shonda Rhimes obtuvo 82 millones de vistas a los 24 días de su estreno, pero esta serie coreana sumó 111 millones de vistas en solo 17 días. Lo que la ubica en la mejor producción de todos los tiempos.

La información la reveló el gigante streaming quien ahora más que nunca valora este trabajo que fue escrito en 2008, pero no fue sino hasta este 2021 que alcanzó la aprobación de este servicio para ver la luz, por considerarla muy auténtica y fuera de serie, pero lo que nunca se imaginó es que fuera un “boom” mundial.

El juego del calamar rompe récord y es la más vista de Netflix

Esta cifra revelada por Netflix demuestra que en menos de un mes El juego del calamar superó los 100 millones de vistas, cifra esta que representa la valoración máxima con la que se puede determinar el éxito de una producción.

Pero esto no es todo, pues hasta la fecha esa es la cantidad tomada como referencia para anunciar el nuevo récord, por lo que es muy probable que la cifra siga aumentando a medida que vaya pasando el mes y su auge siga siendo tal que quienes aún no la hayan visto se vean en la necesidad de hacerlo, ya que es una de las más vistas en todos los tiempos.

Además, esto denota que su creador debe ir pensando en la posibilidad de hacer una segunda temporada, ya que inicialmente no era su prioridad, pero con este logro lo más probable es que piense en darle continuidad a algunos hechos que quedaron inconclusos al final de la serie y el público quiere ver resueltos.

Y es que Dong-hyuk Hwang confesó que para él no fue nada fácil terminar esta historia, ya que requirió de mucho tiempo y sobre todo paciencia, largas noches y mucho licor para poder concretarla. Además reiteró que ahora no se siente tan dispuesto a soportar todo ello, por lo menos en corto tiempos.

Más detalles de El juego del calamar y su imparable éxito

El éxito de esta serie también viene dado por la forma en la que se presenta la esencia de la cultura coreana, pero desde una perspectiva un poco perturbadora, esto es algo que captó la atención del público que se fue adentrando en los juegos tradicionales de la infancia y que muestra el tema del poder, la supremacía, avaricia y frustración de una forma tan dinámica.

Todos esto elementos la han convertido en una de las tramas más fuera de serie y que además generó empatía con el público. También porque sus personajes son muy reales y viven situaciones cotidianas que deben enmendar a través de su ingenio, astucia o inteligencia.

Así que si aún no has visto esta producción, no la pierdas de vista, porque seguramente será la única, por mucho tiempo en romper un récord y superarlo de forma indetenible.

Te recomendamos en video: