“Nos conocemos y nos hemos besado”: Andrés Caniulef despeja dudas sobre su relación con Sergio Rojas

En un nuevo capítulo de #SinEditar, Pamela Díaz hizo un recorrido por sus dos canales: TVN y TV+. Cuando visitó este último, conversó con sus compañeros de Me Late Prime, Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas y Andrés Caniulef, siendo el último integrante del panel quien más sorprendió al referirse a su actual vínculo con el conductor de Que te lo Digo.

Todo ocurrió luego que la Fiera hiciera un anuncio. “Queremos informarles como equipo de Me Late, con nuestro conductor Huevo Fuenzalida, que están en pareja“, dijo.

Sin embargo, los aludidos explicaron que no están pololeando. “¿Pero qué hacen juntos?”, replicó Pamela Díaz. “Compartimos“, respondió brevemente Sergio Rojas. En ese momento, Andrés Caniulef alzó la voz con un comentario que sorprendió a los presentes en el estudio.

“Compartimos, nos conocemos… Nos hemos besado sí“, señaló. “¡Ay! ¡Era verdad!”, señaló Pamela Díaz, visiblemente emocionada.

Andrés Caniulef se refirió a su relación con Sergio Rojas – YouTube

Sergio Rojas confirmó su relación con Andrés Caniulef

Esta no es primera vez que los periodistas se refieren a su vínculo. En septiembre pasado, Sergio Rojas se refirió al tema asegurando que “se están conociendo”.

Sus palabras surgieron, luego que Pamela Díaz les preguntara por el actual estado de su relación en un capítulo de Me Late Prime, ya que según explicó, los televidentes han mostrado dudas en torno al tema.

“Yo quiero hacer una pregunta, porque toda la gente cuando vamos, me pregunta por ustedes… ¿Qué es esto?“, preguntó Pamela Díaz, mostrando en su celular una nota en la que Rojas hablaba sobre su compañero.

“No pensé que alguien me podría conocer tanto en tan poco tiempo (…) Hay una conexión mental”, leyó la animadora en pantalla, haciendo referencia a una entrevista de su colega. “Que me conoce mucho“, respondió Sergio Rojas.

“Nos estamos conociendo y Daniel ya nos ofreció que nos va a prestar la casa, el convertible. Nos estamos conociendo y nos vamos a conocer más cuando tú (Daniel Fuenzalida) pases el convertible y la casa en la pradera”, agregó.