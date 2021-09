Sergio Rojas confirma relación con Andrés Caniulef: “Nos estamos conociendo”

“Nos estamos conociendo”, dijo Sergio Rojas tras ser consultado por su actual relación con Andrés Caniulef. El periodista se refirió al tema en el programa Me Late Prime, luego que Pamela Díaz diera a conocer una de las inquietudes de los televidentes.

La conversación se dio minutos después de que el panel hablara sobre el supuesto nuevo romance de María Teresa Matus, a quien recientemente vincularon con el ex integrante de Yingo, Camilo Huerta.

“Yo vi una foto de Marité con alguien, besándose. Muy, muy acaramelados, en una playa. Muy acaramelados. Aparte se veían muy bien, me gustó“, dijo Pamela Díaz.

En ese momento, Daniel Fuenzalida preguntó por la nacionalidad del personaje. “¿Chileno?“, inquirió. “Yes, of course“, contestó la Fiera, indicando: “Llevan como 5 meses ya, parece“.

Pamela Díaz preguntó a Sergio Rojas por su relación con Andrés Caniulef

Momentos más tarde, la animadora apuntó a dos de sus colegas en el panel: Sergio Rojas y Andrés Caniulef. En este contexto, les preguntó por el actual estado de su relación, ya que según explicó, los televidentes han mostrado dudas en torno al tema.

“Yo quiero hacer una pregunta, porque toda la gente cuando vamos, me pregunta por ustedes… ¿Qué es esto?“, preguntó Pamela Díaz, mostrando en su celular una nota en la que Rojas hablaba sobre su compañero.

Pamela Díaz preguntó a Sergio Rojas por romance con Andrés Caniulef – TV+

“No pensé que alguien me podría conocer tanto en tan poco tiempo (…) Hay una conexión mental”, leyó la animadora en pantalla, haciendo referencia a una entrevista que concedió recientemente. “Que me conoce mucho“, respondió Sergio Rojas.

“Nos estamos conociendo y Daniel ya nos ofreció que nos va a prestar la casa, el convertible. Nos estamos conociendo y nos vamos a conocer más cuando tú (Daniel Fuenzalida) pases el convertible y la casa en la pradera”, agregó.

Luego de las palabras del periodista, Pamela Díaz le preguntó a Daniel Fuenzalida si sabía de aquel romance. “Sí, obviamente, porque eso nació acá, nació de una pregunta que le hice yo a ellos y que por favor empezaran ya a decir públicamente que estaban todo lo que es juntos“, dijo.

“¿Tú crees que eres la única que fue ahí a meterse con Jean Philippe en los estacionamientos? A ti te vieron“, se defendió Sergio Rojas. “¿Ustedes se pelan en los estacionamientos?”, preguntó el animador. “Esta ordinaria“, respondió el periodista. “Qué ordinario”, remató Fuenzalida.