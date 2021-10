“Me puse a mí en primer lugar”: Adele habla sobre su divorcio y da lecciones de amor propio

Adele se tomó su tiempo su tiempo de duelo y de sanación antes de hablar lo que atravesó durante su divorcio y lo que la llevó a tomar la difícil decisión.

La cantante lo hizo en medio del esperado estreno de su nuevo álbum ‘30’, que se estrenará el próximo viernes 15 de octubre, donde abordará parte de su deshago en los temas que escribió.

Tras su regreso a los micrófonos, la británica brindó una extensa entrevista a la revista Vogue, donde conversó sobre su carrera profesional, su vida personal y en especial sobre su divorcio con Simon Konecki en 2019, con quien se casó en 2018 tras siete años de relación y un hijo en común, Angelo (9 años).

Procesar su separación no fue fácil pero ella puso por delante su felicidad y el bienestar de su hijo.

“Simplemente ya no estaba bien para mí. No quería terminar como muchas otras personas que conocía. No era miserable, pero me habría sentido miserable si no me pongo a mí misma en primer lugar. Pero, sí, no pasó nada malo ni nada de eso”, declaró.