Sabrina, la hija de Thalía, cumplió sus 14 años e impacta con su transformación

En la familia de Thalía están de fiesta porque la princesa de la casa, su hija Sabrina, recientemente llegó a sus 14 años de vida convertida en una jovencita cada vez más parecida a su famosa mamá.

De hecho, la artista muy orgullosa, aprovechó sus redes sociales para mostrarle al mundo lo grande y guapa que está su pequeña, producto del matrimonio con el productor Tommy Mottola.

La jovencita nació el 7 de octubre de 2007 y es la hermana mayor de los dos retoños de la pareja, pues cuatro años después nació Matthew Alejandro, por lo que es la consentida de todos, reseñó Hola.

La familia de Thalía reunida.- Pinterest Sipse.

Thalía presume a su hija en su cumpleaños

“¡Hoy mi bebé cumple 14 años! Sabrina Sakaë, amor mío, eres la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. ¡Eres una guerrera! Con un alma fuerte, poderosa, un corazón generoso y lleno de amor para compartir“, escribió la intérprete de No me enseñaste en Instagram.

“Eres una maestra de vida, con la fuerza de reinventarte y de salir adelante ante cualquier obstáculo. ¡Eres maravillosa! Te admiro, te respeto, te sigo y sostengo tu mano en este caminar por la vida“, añadió en la tierna publicación que acompañó con varias postales inéditas.

En ellas, se observa el gran vínculo y complicidad que existe entre ambas pues aparecen en diferentes aventuras, como en viajes a la montaña y en el mar, mientras que en otras se funden en un tierno abrazo.

Asimismo, queda constancia que la hija de Thalía cada vez es más parecida a la mexicana de 50 años, pues cada vez asume más parecido pero con la ternura y dulzura propias de su edad.

Más de este tema:

Thalía posa con vestido de quinceañera a sus 50 años

Thalía se convierte en la muñeca de “El juego del Calamar” y sorprende a los fans

Mira la transformación de Sabrina, la hija de Thalía que cada vez se parece más a la artista

Te recomendamos en video: