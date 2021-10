Lisandra Silva y complejo momento que vivió en su embarazo: “Sufrí depresión y ansiedad”

En una nueva dinámica de preguntas y respuestas, Lisandra Silva abordó varios aspectos de su intimidad, entre ellos, su experiencia durante el embarazo. La cubana respondió algunas de las inquietudes de sus seguidores, contexto en el que se refirió al complejo momento que enfrentó mientras esperaba a su primer hijo, Noah.

Sus palabras surgieron luego que alguien le preguntara si ha tenido algún distanciamiento con su pareja, el bailarín Raúl Peralta. “Durante mi embarazo sufrí mucha depresión y ansiedad. Pasé por muchos estados de ánimo, la pasé mal con los olores, mareos y vómitos. ¡Él (Raúl Peralta) aguantó mil! Sumándole la pandemia, el encierro y el miedo de parir en esas condiciones. ¡Pero el amor todo lo puede!“, respondió la ex chica reality.

La dinámica permitió una gran variedad de consultas, aunque la mayoría de estas se centró en su vida familiar y su relación con el bailarín Raúl Peralta. De hecho, otro de los usuarios de la plataforma le preguntó cuándo le dará un hermanito a su hijo Noah, a lo que Lisandra Silva respondió sin problemas.

“Pronto si Dios me lo permite“, escribió, junto a una fotografía en la que aparece su pareja y su hijo.

Lisandra Silva entregó detalles de su propuesta matrimonial

El pasado 21 de septiembre, Lisandra Silva y Raúl Peralta se comprometieron para casarse. El bailarín lanzó la pregunta durante sus vacaciones en las islas Maldivas, en donde estuvieron junto a su hijo Noah.

La cubana compartió fotografías del momento en su cuenta de Instagram, las que acompañó con un efusivo mensaje. “I said yes. Ni en mis sueños más idílicos imaginé una propuesta de matrimonio tan increíble y única cómo esta. En un lugar tan mágico junto a nuestro mayor tesoro Noah, ¡y en un momento tan importante de nuestras vidas! Sí, sí, sí y siempre sí, ¡acepto y deseo vivir para siempre junto a ti cultivando nuestro amor!“, puso.

A un tiempo de aquello, la modelo volvió a sorprender a sus seguidores con un video del momento exacto en que Raúl Peralta le pidió matrimonio. “Cómo les prometí, ¡acá el video de cuándo nos comprometimos!”, escribió en redes sociales.

En la publicación, la modelo contó detalles de la propuesta. Según explicó, “@raulpower me comentó que quería hacer unas fotos bonitas durante el sunset en la punta del corazón que se formaba entre los puentes de los bungalós. ¡Me pareció muy buena idea! ¡Desde que llegamos al puente Raúl comenzó hacerme fotos y videos diciendo que la luz estaba perfecta!”.

“Luego, ‘encontramos un corazón’ junto a una decoración y pensé ‘que bonito, alguien se casará acá’. Raúl me dijo ‘hagamos acá la foto’. A mí no me gustó mucho la idea porque era el corazón de otra pareja. Seguramente llegarían en cualquier momento, y les estaríamos robando el spot“, agregó.

“Raul insistió mucho en que ese lugar era perfecto, ¡así que posé para él! Me hizo caminar 20 veces para adelante y para atrás (para que él pudiera sacar el anillo), y como ven, llegó inesperadamente con el anillo. Lo demás es historia. ¡Ya les contaremos los detalles divertidos en un vivo!”, detalló.