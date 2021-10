Lisandra Silva compartió imágenes del momento en que Raúl Peralta le pidió matrimonio

El 21 de septiembre fue un especial día en la vida de Lisandra Silva y Raúl Peralta. La pareja se comprometió durante sus vacaciones a las islas Maldivas, en donde estuvieron junto a su pequeño hijo Noah.

La cubana compartió fotografías del momento en su cuenta de Instagram, las que acompañó con un efusivo mensaje. “I said yes. Ni en mis sueños más idílicos imaginé una propuesta de matrimonio tan increíble y única cómo esta. En un lugar tan mágico junto a nuestro mayor tesoro Noah, ¡y en un momento tan importante de nuestras vidas! Sí, sí, sí y siempre sí, ¡acepto y deseo vivir para siempre junto a ti cultivando nuestro amor!“, puso.

Lisandra Silva recibió una propuesta de matrimonio por parte de Raúl Peralta – Instagram

Lisandra Silva compartió el video de la propuesta

Del hecho ya ha pasado un tiempo, y ahora Lisandra Silva sorprendió a sus seguidores con un video del momento exacto en que Raúl Peralta le pidió matrimonio. “Cómo les prometí, ¡acá el video de cuándo nos comprometimos!”, anunció la cubana.

En la publicación, la modelo contó detalles de la propuesta. Según explicó, “@raulpower me comentó que quería hacer unas fotos bonitas durante el sunset en la punta del corazón que se formaba entre los puentes de los bungalós. ¡Me pareció muy buena idea! ¡Desde que llegamos al puente Raúl comenzó hacerme fotos y videos diciendo que la luz estaba perfecta!”.

“Luego, ‘encontramos un corazón’ junto a una decoración y pensé ‘que bonito, alguien se casará acá’. Raúl me dijo ‘hagamos acá la foto’. A mí no me gustó mucho la idea porque era el corazón de otra pareja. Seguramente llegarían en cualquier momento, y les estaríamos robando el spot“, agregó.

“Raul insistió mucho en que ese lugar era perfecto, ¡así que posé para él! Me hizo caminar 20 veces para adelante y para atrás (para que él pudiera sacar el anillo), y como ven, llegó inesperadamente con el anillo. Lo demás es historia. ¡Ya les contaremos los detalles divertidos en un vivo!”, cerró.