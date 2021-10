Martín Cárcamo recordó presentación de Maroon 5 en Viña: “Me cayó tan mal…”

En un nuevo capítulo de Los 5 Mandamientos, Martín Cárcamo recordó la polémica presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña 2020. Dicha instancia estuvo marcada por los roces entre el equipo de la banda norteamericana y la producción del evento viñamarino. Un tema del que habló el animador en conversación con Karen Doggenweiler.

El testimonio surgió cuando la animadora recordó la incómoda situación que enfrentó junto a Julián Elfenbein en el Festival de Iquique, cuando intentaron calmar la situación tras los abucheos a uno de los humoristas.

En ese momento, Martín Cárcamo revivió lo sucedido en el Festival de Viña 2020. “Maroon 5 tenía que salir a las 10 al aire y decidieron que iban a salir a las 10:30, y nos comunican al aire que vienen recién saliendo del hotel. Nosotros estábamos arriba del escenario, ya había partido el Festival, entonces a rellenar no más media hora con el público esperando”, partió diciendo.

“Maroon 5 tenía que salir a las 10 al aire”, contó el animador – Canal 13

“Y uno se enoja con los animadores”, bromeó Karen Doggenweiler. “Lo más fome de todo, es que Maroon 5 sube, y cuando iban subiendo a cantar, yo me quedé al lado del escenario porque quería verlos como fan“, detalló el animador.

“Me cayó tan mal (Adam Levine) que chao, me da lo mismo. Pesado, pesado, y el equipo más pesado. De hecho mis hijos estaban ahí y se sintieron muy defraudados”, remarcó.

Martín Cárcamo fue sacado del escenario por un guardia

Posteriormente, contó su experiencia con un miembro del equipo de seguridad. “Yo estaba al lado por si pasaba cualquier cosa, y de repente llega un guardia y me dice ‘salga de acá rápido’. Y yo le digo ‘perdóname, pero si es que aquí hay un problema los que tienen que salir a animar somos María Luisa y yo’. Y me dice ‘no, es que no me entiende, salga de aquí, él no quiere que lo miren’“, dijo Martín Cárcamo.

Martín Cárcamo fue sacado del escenario por un guardia de la banda – Canal 13

“Yo le digo ‘pero si yo soy el animador, estoy aquí, no estoy molestando. Estoy a un costado del escenario’. ‘Salga ahora, y es más, tampoco va a recibir ningún premio’. Al final lo tuve que ver por la tele”, agregó.