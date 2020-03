Martín Cárcamo desclasifica tenso momento vivido durante el show de Maroon 5 en Viña 2020

A semanas del polémico show de Maroon 5 en el Festival de Viña 2020, Martín Cárcamo reveló una incómoda situación vivida con la banda durante la presentación.

En conversación con La Tercera, el animador dio a conocer tres hechos que le desagradaron del grupo estadounidense. La primera, fue que no tuvieran contacto con el público. La segunda, es que ellos sabían que tenían que entrar más temprano y entraron tarde. "Eso obligó a una situación súper tensa para poder hacer el relleno. Y eso no solamente ocurrió con el público, sino que con nosotros también", dijo.

Por último, contó que vivió un desafortunado momento durante la presentación de Maroon 5, cuando fue expulsado del escenario por el equipo de la banda. El animador había aparecido en el escenario para ver el espectáculo más de cerca, pero rápidamente fue sacado del lugar.

"Yo subo en un minuto a ver el show al lado del escenario, donde están los animadores, y me sacaron. ¡A mí, poh, que se supone que soy la persona que tiene que estar ahí, porque si el animador no está ahí, quién chucha está!", señaló.

"Me sacó la gente de Maroon 5, me pidieron que me fuera. Me dijeron que me tenía que ir porque no podía estar ahí", agregó Martín Cárcamo, quien animó el Festival de Viña por segundo año consecutivo.

