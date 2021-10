La terrorífica muñeca de “El juego del calamar” existe y te decimos dónde encontrarla

Si creíste que sabías todo sobre El juego del calamar, hoy te revelamos otro dato de interés que te sorprenderá, pues es muy real y terrorífico.

Este dato tiene que ver con la ubicación real de la muñeca que ha llegado a espantar al mundo entero debido a su tan temida forma de eliminar a los participantes que no cumplieran con la dinámica del primer juego presentado en la exitosa creación de Dong-hyuk Hwang.

Se trata de un juguete gigante que mide tres metros y está ubicado en en Jincheon Country, una locación que se encuentra a tres horas de Seúl, Corea del Sur, pero tiene una finalidad muy particular que quizás desconocías.

La terrorífica muñeca de El juego del calamar existe y está en Corea del Sur

Y es que según han revelado los habitantes de la zona ella es una guardiana de seguridad de Macha Land, un museo de carruajes que representa a este lugar tan concurrido y que posee reliquias que son de interés para los amantes de los coches.

Además, ésta posee un nombre muy simbólico, pues fue bautizada como Mugunghawa, tal y como se llama la flor nacional de Corea, por lo que esta imagen sí es muy querida por los coreanos y posee un vínculo afectivo nunca imaginado luego de haber visto esta tan perturbadora historia.

Pero lo más interesante es que ella posee una réplica ubicada en un centro comercial coreano en el que permanece inmóvil indicando solo a través de sus ojos el intercambio de luces de verde a rojo para dar aviso del paso peatonal.

Lo curioso de todo esto es que el origen o significado que Mugunghawa posee resulta halagador o icónico para la cultura coreana, mientras que a través de la serie de Netflix se ha tergiversado su imagen, ya que aquí se muestra como una de las muñecas más perversas y que se encarga de “fusilar” a quien no permanezca inmóvil en el primer juego en el que todos deben correr hacía un muro y si al ella voltearse percibe algún movimiento, de inmediato acaba con el objetivo indicado.

Su misión en esta producción ha sido tan perversa que hay quienes se han atrevido a asegurar que ella es uno de los personajes más temidos de la historia, pues sus dimensiones y la manera en cómo mueve sus muy intimidantes ojos, genera mucha tensión, así como miedo y desesperación.

La terrorífica muñeca en las redes sociales

La participación de esta muñeca en El juego del calamar ha generado tanto impacto que se convirtió de inmediato en la protagonista de los más divertidos, alocados y hasta creativos y perversos memes en la redes sociales.

No hay quien no haya presentado una situación absurda o sarcástica en la que no esté presente este gigantesco juguete que además genera más intimidación debido a la canción que interpreta durante la tan temida dinámica.

Todo ello ha hecho que se convierta en una de las muñecas más diabólicas del cine, la televisión y el servicio streaming, incluso hay quienes se atreven a señalar que ella está superando a Chucky y Anabelle. Su impacto ha siso tal que no queda la menor duda de que así sea.

Pero lo que nunca nadie imaginó es que su origen nada tiene que ver con los planteado en El juego del calamar, la serie que apunta a ser la más exitosa en la historia de Netflix. Esto es alguien que nadie duda, pues cada vez son más quienes caen en la tentación de ver qué es lo que realmente pasa en esta tan peligrosa dinámica.

