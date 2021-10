Jennifer Aniston luce elegante en atuendo “total black” con pantalones acampanados

Jennifer Aniston vivió un momento muy especial durante la grabación de la nueva entrega de The Morning Show: la actriz convivió de cerca con Foo Fighters, una banda de rock que admira, y lo hizo derrochando estilo.

En días recientes, a través de su perfil en Instagram, la estrella compartió desbordada de la emoción las imágenes del especial instante durante el rodaje de la segunda temporada de la serie.

En la galería, la famosa de 52 años lució como cualquier fan cuando conoce a su adorado ídolo, pero además rezumó elegancia en un outfit total black con los pantalones en tendencia esta temporada.

En look negro, Jennifer Aniston derrocha sofisticación en The Morning Show

Durante la filmación de la aparente participación especial de esta agrupación en el programa de Apple TV+, Aniston dio una lección de estilo en un look de su personaje en la ficción, ‘Alex Levy’.

Bajo la guía estilística de Julie Anne Ramos, la luminaria lució espléndida en el atuendo monocromático protagonizado por un pantalón acampanado de Magda Butrym.

El elegante y clásico diseño personalizado, confeccionado en acogedora lana negra, era de pernera recta y talle alto.

Se complementó a la perfección con una sofisticada blusa de cuello con lazada lavallière y mangas largas en muselina de crepé de seda firmada por Yves Saint Laurent.

Jennifer Aniston y Dave Grohl | Instagram: @jenniferaniston

Con un par de tacones puntiagudos, Jennifer dio por completado el atavío para meterse en la piel de su papel en la serie que protagoniza con Reese Witherspoon.

“Los @foofighters hicieron una visita a @themorningshow. ¡Esta fan nunca olvidará este día!’, expresó junto a la publicación que abrió con una foto en la que aparece abrazando al vocalista Dave Grohl.

Jennifer Aniston y Dave Grohl | Instagram: @jenniferaniston

Con este estilismo, Jennifer Aniston no solo nos recordó el poder que tiene un look all in black para hacernos ver estilizadas y elegantes al instante.

Además, mostró que una manera infalible de vestir de forma sofisticada y confortable es apostando por estos pantalones sastres con bota ancha.

Si lo combinas con una linda blusa y tacones clásicos, tal como lo hizo la empresaria en la emisión nominada al Globo de Oro, obtendrás un atuendo ideal para ir a la oficina siendo la working lady más estilosa.

