Allisson Lozz devela nuevas dificultades que atravesó en Televisa

Allisson Lozz ha ido destapando de a poco lo complicado que puede llegar a ser el mundo del espectáculo, probando que no todo es color rosa cuando se es actriz.

Alejada de las pantallas Allisson aseguró que mientras fue actriz de Televisa no tuvo grandes ganancias, al igual que la mayoría de sus compañeros, y desmintió que todos los artistas puedan vivir una vida de lujos.

Aunque muchos suelen pensar que ser actriz significa tenerlo todo, lo cierto es que es un concepto un poco alejado de la realidad y así lo ha confirmado la recordada Paloma de la telenovela ‘En nombre del amor’.

La ex actriz reveló a través de sus redes sociales que, mientras más pasa el tiempo, más agradece su decisión de dejar la televisión porque era muy difícil y tenía que vivir al día.

Fue en una transmisión en vivo de Instagram donde volvió a conversar sobre esta etapa de su vida que le dejó algunos tragos amargos.

Lozz afirmó que a pesar de ser protagonista en varias telenovelas de gran éxito, su salario no era lo que algunos de sus colegas presumen y por ello decidió dedicarse al mundo de las ventas de cosméticos.

Ser actriz conlleva un estilo donde todos intentan presumir grandes lujos pero mantener la apariencia se lleva gran parte de su paga.

“Yo mantenía a mi familia, mantenía a mi mamá y a mis tres hermanos, entonces sí no tenemos la gran cosa, o sea ni teníamos ni de chiste un carro del año, pagábamos renta y todos mis compañeros en ese momento pagaban renta”, reveló.

Además, contó algunas experiencias de quienes llegaron a ser sus compañeros de trabajo.

“Tal vez les dé pena a ellos decirlo por eso mejor prefiero no hablar mucho de ellos, pero realmente mis amigos, todos mis compañeros, muchos hasta la fecha siguen pagando renta. No tiene nada de malo pagar renta, pero no es como lo que el sueño de ser artista les dice”, contó.