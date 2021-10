Viudo de Ítalo Passalacqua a tres años de su muerte: “Sin él me siento perdido”

El pasado 3 de octubre, Ítalo Passalacqua habría cumplido 76 años de edad. La instancia impulsó a su viudo Patricio Herrera a visitar su tumba en el cementerio general, en donde descansa a tres años de su partida.

Recordemos que el periodista murió en su casa en Quintero, tras sufrir un paro cardiorespiratorio a los 72 años de edad. En 2014, fue sometido a una cirugía de columna tras sufrir un accidente y desde entonces tuvo que desplazarse en silla de ruedas.

Patricio Herrera asistió al crítico de espectáculos hasta el día de su muerte, el 29 de septiembre del 2018. “Ítalo en esta familia era el guaripola. Sin él me siento perdido. Han pasado tres años de su muerte, pero no he logrado estabilizarme“, aseguró en conversación con LUN.

“A mí me falta vivir el duelo. Desde que se fue no he llorado, no me sale y estoy complicado con eso”, agregó. Además, reveló que lo que más extraña del periodista, son “los pocos momentos que teníamos juntos, porque él trabajaba 16 horas todos los días”.

“Teníamos un rito: después de SQP y antes de las películas de las 15 horas, tomábamos desayuno con los perros”, contó el viudo de Ítalo Passalacqua, con quien contrajo el Acuerdo de Unión Civil (AUC) en 2015.

Viudo de Ítalo Passalacqua habló sobre las secuelas que le quedaron tras ser cuidador

Consultado por las consecuencias que experimentó tras ser cuidador de Ítalo Passalacqua, Patricio Herrera comentó que “después de su segunda hospitalización en 2016, me tuve que hacer cargo de él físicamente, porque no podíamos pagar una cuidadora las 24 horas. Ahora me duelen las articulaciones y la cadera“.

“Las kinesiólogas me enseñaron a moverlo para subirlo y bajarlo del auto, hacerlo caminar, sentarlo en la silla y cosas más íntimas como meterlo a la ducha y bañarlo“, contó.

“Mientras lo hacía nunca pude estar cansado. Dormía súper poco porque en la noche también tenía que cuidarlo. En el día tenía que supervisarlo y llevarlo a terapia, manejar, darle los remedios”, agregó, indicando que pese a lo sucedido, “estoy muy agradecido de él, fue mi partner“.