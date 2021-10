3 valiosas lecciones que Sherlyn sa sobre la crianza cuando eres madre soltera

Sherlyn no solo es una gran actriz, también es una mujer fuerte que demostró que no necesita tener a una pareja o a un hombre para convertirse en madre.

La mexicana decidió ser mamá a través de un método de inseminación artificial con un donante anónimo, y así lo confesó a través de las redes.

https://www.instagram.com/p/CTtJeciMpMQ/

La joven siempre fue sincera sobre su proceso, y dejó claro que se sentía feliz de vivirlo, sin importar que se encontrara soltera, pues contaba con el apoyo de sus amigos y familia.

Sin embargo, siempre ha sido blanco de críticas por esa y otras decisiones que ha tomado, especialmente ahora, que su hijo tiene un año y cinco meses.

https://www.instagram.com/p/CSc7Jc1Ddfj/

Recientemente, fue atacada tras contar en redes que su hijo fue mordido por su perrita que tiene desde hace años.

Y es que aseguró que su hijo debía aprender a tratar con más cuidado y delicadeza a su perrita, pues él estaba en capacidad de aprenderlo, pero su mascota no.

https://www.instagram.com/p/CUi90rpMwBt/

Sherlyn da valiosas lecciones de crianza a mamás solteras

La mexicana recibió críticas como “tienes que dormir a la perra”, “no cuidas a tu hijo”, “eres la peor mamá”, “quieres más al perro que a tu bebé”, “que irresponsable eres”, y “debes regalar a esa perrita”.

Ante esto la famosa respondió y dejó claro que cada madre toma decisiones diferentes y no debemos juzgar a nadie ni mucho menos decirle a otra mamá qué debe hacer y qué no.

https://www.instagram.com/p/CUf22s_rXU5/

No importa lo que los demás opinen

Sherlyn dejó claro que la crianza de su hijo solo depende de ella, y nadie tiene derecho de juzgarla ni opinar, por lo que no le importa lo que digan los demás.

“Si decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede, me hace mala mamá, les tengo noticias soy la peor, Por qué además no pienso regalar, ni dormir a mi perra, ni prohibirles que sigan conviviendo”, dijo.

https://www.instagram.com/p/CQAQC1PsaPr/

Cada madre tiene su forma de criar

No hay un manual para mamás, podemos leer muchos libros que nos aconsejen cómo hacerlo, pero no hay una única forma de criar a los hijos.

Y así lo dejó muy claro la actriz. “Andre duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda, no le pongo babero, le permito experimentar con su comida, cuando siento que hace frío decido no bañarlo, de vez en cuando le doy dulces, no lo dejo que llore”, dijo sobre su crianza.

https://www.instagram.com/p/COrY2vMMYGs/

Las mamás perfectas no existen

La mexicana dejó claro que la maternidad es un viaje personal y que las madres perfectas no existen, lo importante, es hacer lo que cada mujer crea que es lo mejor para su hijo, y hacerlo feliz.

“No veo cuál es la gran preocupación, de las que hoy juzgan y opinan cómo si fueran mamás perfectas, Las mamás perfectas no existen, Solo existimos las mamás que seguimos aprendiendo, Y si eso me hace una mala mamá, si soy la peor”.

https://www.instagram.com/p/CMa6zI1FzsS/

