José Antonio Neme sufrió intento de robo de su mascota: “Me defendí y logré que se fueran”

El pasado fin de semana, José Antonio Neme vivió momentos de tensión al sufrir el intento de robo de una de sus mascotas: Bo. El periodista se refirió a lo sucedido en una entrevista, en la que indicó que fue abordado por un grupo de sujetos que portaban armas blancas cuando caminaba cerca de su hogar en Las Condes.

“Vi a tres tipos caminando raro, como en zig zag, y pensé que podía pasar algo, fue justo antes de que se acercaran”, detalló en conversación con LUN. Según explicó, uno de los sujetos sacó un cuchillo grande y se abalanzó sobre la más pequeña de sus mascotas: Bo.

“Quería cortar la correa para robárselo, porque yo no tenía el teléfono a la vista, solo tenía unos audífonos chicos que no se veían. No andaba con reloj ni billetera, estaba en buzo, entonces si se acercó fue por el perro”, relató.

José Antonio Neme sufrió intento de robo de sus mascotas – Instagram

José Antonio Neme comentó que cuando notó que querían robarle a sus perros, corrió a las mascotas hacia atrás y se dirigió a los delincuentes. “El perro no me lo vas a quitar, vamos a pelear aunque tengas un cuchillo. No te vas a llevar el perro, me vas a tener que matar primero”, le dijo a uno de los sujetos.

El conductor del Mucho Gusto explicó que el sujeto se le acercó y él le respondió con una patada que lo hizo golpearse contra un árbol. “Ahí empezó a salir gente de los autos, se armó bulla y arrancaron. Un vecino que vio todo desde un balcón, dijo que andaban en un auto chico que estaba en otra calle“.

El periodista señaló que tras el hecho, se quedó esperando a Carabineros. Respecto a sus impresiones tras lo ocurrido, explicó: “Todo pasa súper rápido. Son segundos, pero es como si fueran 10 días“.

También precisó que no le robaron nada, y describió su reacción como “eficiente”. “Mantuve la calma, mantuve los perros, me defendí y logré que se fueran con un teléfono que me importa un pepinillo. Cuando llegó Carabineros hice la denuncia y todo lo que tenía que hacer, pero la verdad es que la saqué barata”, agregó.