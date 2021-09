“Me vendiste”: Neme encaró a Diana Bolocco tras delatarlo con situación amorosa

No se aguantó. Este jueves, José Antonio Neme encaró a Diana Bolocco, luego que esta revelar su situación amorosa a Teresita Reyes. La actriz se lo comentó al periodista durante una transmisión en vivo.

“La Diana Bolocco mandó a decir que parece que sí estás pololeando“, dijo. “¿Cuándo dijo eso esta? Cállate, Diana. Porque si yo tuviera que contar todas las cosas que sé de ella…”, contestó el comunicador.

“Tengo mi peor es na’ por ahí… Hay un alguien por ahí… No es chileno, y no tiene nada que ver con la tele, por eso no lo quiero exponer“, comentó luego de unos momentos.

Neme abordó el tema en pantalla

Luego de participar en la conversación con Teresita Reyes, José Antonio Neme abordó el tema durante una emisión del matinal Mucho Gusto, de Mega.

La situación se dio cuando los animadores comentaban el pronóstico del tiempo. “Frío en mi corazón también, pero ese es otro tema”, comentó Diana Bolocco. “Pero espera, porque el otro día tú me vendiste“, aprovechó de decir el periodista.

“El otro día hice un live con la Teresita Reyes, que le mando un beso…estábamos en medio del live y la Teresita me dice – yo no lo había dicho, aprovecho ahora, me dice ‘oiga, la Diana Bolocco me dice que usted no está soltero, y que cuente quién es el personaje que está con usted’“, complementó.

“Ah, me lo dices públicamente“, contestó Diana Bolocco, con quien ya ha tenido otros cómicos encontrones en pantalla. “Sí, para que te hagas cargo”, explicó el periodista. “Hay que decir que llegas bien contento en las mañanas y el pelo te brilla, llegas tarde…”, agregó la animadora.

“Yo no estoy feliz, estoy tranquilo”, se defendió el comunicador. “El estado de tranquilidad no es algo muy habitual en ti, así que celébralo”, replicó Bolocco.