Jennifer Warner tras realizarse exámenes al corazón: “Me sentí muy mal”

Hace unos días, Jennifer Warner alertó a sus seguidores sobre un problema de salud que la afectaba. Si bien no entregó detalles al respecto, reveló que se hizo un examen al corazón.

“Cuando el cuerpo se manifiesta y dice ¡stop! ¡Hay que escuchar y saber parar! ¡Aquí estamos chequeando mi bello y amado corazón! ¡Recen por mí para que sea un susto y nada más! ¡Los quiero!“, escribió en una publicación.

Jennifer Warner recibió mensajes de apoyo y ánimo por parte de sus seguidores, quienes empatizaron con su situación a través de los comentarios. “GRACIAS por TODO el AMOR”, agradeció la comunicadora momentos más tarde.

Jennifer Warner entregó una actualización sobre su estado de salud

A días de lo sucedido, la animadora volvió a manifestarse en las redes. Esta vez, lo hizo con un mensaje de agradecimiento frente a las muestras de cariño que recibió por parte de los usuarios.

“(Quiero) Dar las gracias a ustedes con este recuerdo, desde mi santuario en el desierto. Gracias por todo lo que me entregan, amor que me envuelve, me sopla y me eleva. Gracias a todos quienes se han preocupado por mi. He leído cada mensaje, cada palabra…”, escribió.

“Ya estoy mejor. Tuve un momento de stress muy fuerte. Me sentí mal, muy mal. Me asusté y me mandaron a chequear, estoy revisándome, hasta ahora todo bien con los exámenes, gracias a Dios”, agregó.

Respecto a lo sucedido, Jennifer Warner comentó: “Mi situación la han vivido [email protected] quizás. Efecto pandemia, ese que nos pegó en nuestra mente y en nuestras emociones“.

“Les quise contar mi caso, porque si a mí me sirvió lo aprendido, pienso siempre que a ustedes también, porque estamos juntos en todas”, agregó, entregando un consejo a sus seguidores.

“Si se sienten mal, por favor paren, respiren, bajen un cambio y cuídense mucho. Gracias a quienes están junto a mi con tanto amor y energía. Soy muy afortunada de tenerles”, señaló.